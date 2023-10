Detienen a hombre por fingir más de 20 infartos en restaurantes para no pagar la cuenta

Hay personas que utilizan diferentes mañas para intentar irse sin pagar la cuenta en los restaurantes, incluso, algunos son capaces de fingir enfermedades con tal de no pagar. Este es el caso de un hombre que fue apodado como ‘gastrojeta’, quien actuaba como si tuviera un infarto cuando era la hora de pagar.

Las autoridades españolas ya tenían identificado a Aídas J., un hombre lituano de 50 años, pues en el último año ha sido arrestado 20 veces tras fingir infartos para librarse de pagar la cuenta en los restaurantes.



“De primero, siempre ensaladilla rusa. Regada con whisky. De segundo, un buen plato contundente y caro, como entrecot o arroz con bogavante (paella). Y más whisky. Y de postre, esperar con uno o dos vasos de whisky, preferiblemente de la marca White Label, a que llegue la policía, porque no pensaba pagar el consumo”, describió 'El País' el modus operandi de “gastrojeta”.



La última vez que hizo este truco fue en septiembre de 2023, en el restaurante-tapería ‘El buen comer’ en Alicante, España, pues no quería pagar una paella y dos whiskies que se había tomado, que eran casi 35 euros.

Los que paso fue que el delincuente intentó marcharse del restaurante sin pagar, pero uno de los camareros le recordó que debía pagar, el hombre le dijo que iría al hotel por el dinero, pero no lo dejaron salir del restaurante. En ese momento, simuló tener un infarto y se tiró al suelo cerca de la puerta.



Sin embargo, el restaurante no cayó en su trampa y llamó a la Policía. Luego, pidió una ambulancia, pero los agentes lo reconocieron y lo arrestaron.



"Entre que pagaba y no pagaba, que se tiró al suelo, y estaba bien o no, y que llegó la Policía y lo levantó… estuvimos entre una hora y media y dos sin poder facturar, con el restaurante totalmente parado por el escándalo. Y eso nadie lo paga", aseguró Carlos Gracia, administrador del restaurante a 'Antena 3'.

«El gastrojeta» lituano de Alicante vuelve a la cárcel tras otro «simpa» en una barraca de Hogueras.



Una semana después de la décimoséptima detención en Alicante desde noviembre del pasado año, el lituano Aidas J., de 50 años, volvió a ser apresado.



El gerente del restaurante El buen comer, Moisés Doménech le tomó varias fotos al ‘gastrojeta’ y las paso a otros restaurante de la Asociación Provincial de la Hostelería (APEHA) para que no caigan en sus tramas, según 'La Vanguardia'.



Luego, el lituano compareció a un juicio rápido y uno de los tres juzgados decretó su encarcelamiento por reiteración de un delito leve. De acuerdo con EFE, la Fiscalía pidió para el ‘gastrojeta’ tres meses de multa a razón de 10 euros diarios, pagar la cuenta pendiente con ‘El buen comer’, de 34,85 euros, y seis meses de alejamiento con este local.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

