Detenido uno de los productores del exitoso filme 'Your Name' por pornografía infantil

La policía nipona ha tomado medidas contra Koichiro Ito, uno de los productores clave detrás de la aclamada película de animación 'Kimi no na wa' ('Your Name', 2016), bajo sospecha de estar involucrado en delitos relacionados con pornografía infantil.

(Lea también: Niño conmueve las redes al visitar la tumba de su madre: 'Quiero darle un besito').

Según los informes policiales, Ito, de 52 años de edad, habría sido arrestado tras haber solicitado a una adolescente de 15 años el envío de fotografías desnudas a su teléfono móvil, supuestamente después de haberla conocido a través de una red social.



Esta presunta actividad ilegal podría considerarse una violación de las leyes japonesas que prohíben la posesión y distribución de material pornográfico infantil.

TW // child prostitution



Produser film 'Suzume' ditangkap polisi atas kasus pornografi anak



Koichiro Ito (52) diduga memaksa siswi SMP yang pernah berkenalan dengannya di sosial media untuk mengirim foto tanpa busana



Polisi sedang menelusuri apakah ada korban lainnya pic.twitter.com/uFkBMsTHJ6 — TMI Hari ini (@TMIHARINI) February 22, 2024

(Siga leyendo: Predicción de Isaac Newton sobre el fin del mundo: 'Esa fecha será el cambio de era').

Koichiro Ito: admisión y repercusiones



La investigación revela que Ito, quien también ocupa el cargo de presidente en una empresa de producción con sede en el distrito tokiota de Shibuya, habría admitido haber recibido imágenes de menores en varias ocasiones en el pasado, de acuerdo con la información proporcionada por la cadena estatal 'NHK'.

(De interés: El ‘pueblo privado’ de Colombia: solo entran las personas que están en lista).

Esta detención ha sacudido tanto a la industria del entretenimiento como a los seguidores de la película, ya que 'Your Name' se estableció como un fenómeno cultural, convirtiéndose en la tercera película japonesa más taquillera de la historia, con una impresionante recaudación global de 382 millones de dólares.

Además de su éxito en taquilla, la película recibió elogios de la crítica y múltiples premios en festivales internacionales, lo que la convirtió en un ícono del cine japonés contemporáneo.

Más noticias en EL TIEMPO

Atacan a novia con pintura roja en pleno día de su boda; se cree que fue su suegra

Vuelve 'La saga, negocio de familia': así puede ver todos los capítulos gratis

Cillian Murphy reveló cuál fue la película que menos le gustó hacer: 'No es buena'

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.