El pasado 25 de junio de 2023 se cumplieron 14 años desde la muerte de Michael Jackson, considerado, en ese entonces, “el rey del pop”, quien estuvo involucrado en rumores, durante gran parte de su vida, sobre los procedimientos estéticos a los que se sometió para cambiar su aspecto físico, además del abuso hacia menores de edad, situación que lo hizo pasar malos momentos.



De hecho, no bastó con su muerte para que todavía se hablara de su vida, dado que en junio de 2019 se estrenó el documental 'Killing Michael Jackson', el cual trata de la investigación que se llevó a cabo sobre su muerte.



El largometraje, producido por la productora ZigZag Films, reveló datos inéditos sobre los detalles de la autopsia de Michael Jackson, a través de los testimonios de tres de los investigadores que participaron del estudio de su muerte: Scott Smith, Orlando Martínez y Dan Myers.

Michael Jackson, fallecido el 25 de junio del 2009. Foto: Efe

El filme confirmó lo que habría dicho Jackson en una entrevista con la periodista y presentadora Oprah Winfrey en algún momento: "Tengo un desorden en la piel que destruye la pigmentación de la piel. Es algo que no puedo remediar, pero la gente inventa historias que no quiero ser quién soy y eso me lastima", según el medio mexicano Debate.



En relación con lo anterior, el documental señaló que “la autopsia reveló que el artista estadounidense padecía de vitiligo”.



El vitiligo es un trastorno crónico que afecta directamente la piel, causando que esta pierda su color natural en algunas áreas del cuerpo, según National Institutes of Health, agencia de salud del gobierno de Estados Unidos.

Pero eso no fue lo único que reveló la autopsia, según el documental. De hecho, en la producción, el investigador de la Policía de Los Ángeles, Scott Smith, aseguró: “Cuando vi su cuero cabelludo, noté que la parte superior de su cabeza estaba completamente calva”. Esta información fue constatada por el Periódico AM.



Otro de los detalles que dio a conocer el polémico documental relata que el cantante de 'Thriller' también “contaba con múltiples cicatrices en su cuerpo (...). En las orejas, su nariz, en la base del cuello, en las muñecas y en los brazos”.



Hasta el momento, el documental, el cual se estrenó el pasado 22 de junio de 2019, sigue siendo muy polémico para quienes hasta ahora han decidido verlo.

