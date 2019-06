Jeff Bezos y Lauren Sánchez: la pareja del momento

Desde la separación de Jeff Bezos, de 55 años, de su esposa, la escritora MacKenzie Tuttle, de 49, los medios estadounidenses han publicado artículos sobre Lauren Sánchez y el magnate de la compañía Amazon, y los ‘paparazzi’ han hecho horas extras para captar la imagen de la pareja. El último acto público al que acudió el multimillonario fue la Gala Met de 2019, donde estuvo con estrellas como Kendall Jenner, Kanye West o Jared Leto y, a pesar de no aparecer con la periodista, fuentes de la publicación estadounidense ‘People’ comentaban que “están listos”.

Al parecer, esa misma persona relataba a la publicación que “tanto Jeff como Lauren se han centrado en sus hijos durante estos últimos meses y ahora, que cada uno ha llegado a un acuerdo de divorcio, creen que es el momento adecuado para salir como personas normales”.



Lauren Wendy Sánchez se hizo un espacio en el mundo de los medios por su carrera como periodista. Fue la presentadora estrella de las mañanas en el programa ‘Good Day LA’, que se emitía en una filial de Fox en California y por el que ganó un Emmy. Y en 2005, siempre delante de las cámaras, pasó a ser la anfitriona de ‘So You Think You Can Dance’ en su primera temporada. Después decidió no seguir al frente de ese espacio para tener su segundo hijo, resultado de su matrimonio con Patrick Whitesell, un importante agente de celebridades de Hollywood. Sánchez nació en diciembre de 1969 en Alburquerque, Nuevo México, en una familia de raíces mexicanas. “Yo solía dormir en la parte trasera del carro de mi abuela cuando ella iba a limpiar casas”, dijo en una ocasión Sánchez. Siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes y asegura que el esfuerzo es parte de su ADN.



Al terminar la secundaria se mudó a California y estudió periodismo gracias a una beca, y trabajó en radio y televisión. Mientras ejercía como reportera, otro mundo se abrió a sus pies: la aviación. Como ella misma ha contado, su padre también era piloto y, además, arreglaba aeronaves. Comenzó a pilotar en 2011 y pronto esa afición se convirtió en su prioridad. En 2016 consiguió la licencia y decidió mezclar su pasión con el mundo audiovisual.



“Me encantaba el entretenimiento y adoraba grabar, así que lo combiné todo”, dijo a la revista ‘Hollywood Reporter’ hace algunos años, sobre la fundación de su empresa Black Ops Aviation. Sánchez ha trabajado en grabaciones aéreas en películas como ‘Dunkirk’, de Christopher Nolan, o para clientes como Fox y Sony.



La periodista tiene tres hijos. El mayor es fruto de su relación con el exjugador de fútbol americano Tony González. Los otros dos, de su matrimonio de 13 años con Whitesell. Ahora, alejada de las cámaras de televisión tiene que enfrentarse a los focos de los ‘paparazzi’ por su relación con el hombre más rico del mundo.



Hace dos años, en 2017, Bezos destronó a Bill Gates como el hombre más rico del mundo. Desde entonces, el fundador y CEO de Amazon ha repetido como número uno, con una fortuna valorada en 100.000 millones de dólares, aproximadamente.



La vida de Bezos, igual que la de su nueva pareja, comenzó en Alburquerque, donde nació en 1964. Poco se sabe de su padre biológico, Ted Jorgensen. Jacklyn Gise, su madre, dio a luz a Jeff a los 17 años. Tres años después, Gise conoció a Miguel Ángel Bezos, un cubano de origen español. La pareja se casó y Bezos adoptó al pequeño Jeff dándole su apellido.

En la ola de internet

Bezos mostró desde edad temprana talento para la mecánica e interés en las ciencias. Estudió en la escuela River Oaks Elementary School, en Houston, hasta que su familia se mudó a Florida. Más tarde se fue a Nueva Jersey para estudiar en la universidad. “Me fui a Princeton a estudiar física”, declaró el empresario. Pero al final decidió fiarse de su instinto y seguir su amor por los computadores: se matriculó en ingeniería electrónica y de comunicaciones. Tras acabar sus estudios, se asentó en Nueva York y comenzó a trabajar en Wall Street.



A mediados de los 90, entendió que internet era un sector provechoso y no dudó en apostarle. Su idea era vender libros a través de la red. Su mujer, Mackenzie, se sumó a la aventura y juntos pusieron en marcha Amazon, si bien en aquel entonces tenía otro nombre.



Aunque al principio sus padres pensaron que era una locura dejar un buen puesto en Wall Street para vender libros ‘online’, ellos invirtieron en el negocio. Le dieron 300.000 dólares. Habían plantado la semilla de su gigantesca fortuna. Y Amazon siguió creciendo. Poco más de un mes después de su inicio de negocio oficial, las ventas rondaban los 20.000 dólares a la semana. En 1997 se lanzó la primera oferta pública de venta y la empresa salió a bolsa. Desde entonces, el valor de las acciones se ha incrementado cerca de un 93.000 por ciento.



Tras el millonario divorcio, Bezos sigue siendo el accionista mayoritario de Amazon: del 16 por ciento que compartía con su mujer, se quedó con el 12 por ciento.



En lo que a su vida personal se refiere, Bezos tiene cuatro hijos junto con su ahora exmujer, tres niños y una niña adoptada.



El empresario se ha aventurado en otras inversiones que han incrementado su actual fortuna. Es el dueño de ‘The Washington Post’. “Nuestra piedra angular serán los lectores, entender qué les preocupa (…) y trabajar desde ahí”, dijo tras la adquisición en 2013.



Según algunos medios, Bezos es conocido por ser amable en el trato personal y un duro ejecutivo en lo profesional. Es extremadamente inteligente, un poco individualista y aún se involucra personalmente en aspectos del trato con el cliente de Amazon.



