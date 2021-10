Amaranta Hank dice que fue revictimizada y burlada por feminista en vivo

Una polémica en redes sociales se desató tras un en vivo en el canal de YouTube ‘Cuarto de hora’, espacio en donde el senador Gustavo Bolívar realiza entrevistas sobre distintos temas.



En esta ocasión, había anunciado una entrevista con la periodista y modelo erótica Amaranta Hank, en la cual se trataría el tema del trabajo sexual, plataformas digitales y comunidad de web camers.

El live se llevó a cabo el pasado domingo 24 de octubre a las 7 p. m.



Tras el anuncio de Bolívar, la activista feminista Claudia Quintero le respondió al congresista, con la petición que la dejara hacer parte del ‘live’, que se convirtió en un debate.



“Gustavo invíteme a mí, soy sobreviviente de prostitución y tengo un refugio con varias víctimas de la webcamer… Escuche todas las voces”, comentó Quintero en Twitter.



Claudia Yurley Quintero es una activista, conferencista y defensora que ha trabajado en temas de protección de derechos humanos en comunidades diversas y en enfoque de género.



Quintero fue víctima de explotación sexual y se ha declarado como abolicionista de la prostitución en Colombia. Trabaja en la Corporación Anne Frank, una organización feminista comunitaria que trabaja con víctimas de trata como Claudia.

El live de la discusión

Lo que sucedió durante el en vivo desató una ola de indignación en redes, posicionando el tema como tendencia en Twitter.



La discusión sobre la dignificación del trabajo sexual parecía estar en contra de los argumentos e ideas de Quintero, quien se exaltó y replicó: “Gustavo, te vengo escuchando hace una hora. Me escuchas y te callas. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres put... nunca hemos hablado, porque Amaranta nunca ha estado en el barrio Santa Fe como yo [...] El daño emocional de las víctimas de explotación, como yo, es similar a un veterano de guerra”, afirmó mientras Bolívar le decía “esa no es la manera”.



Pero Quintero no se detuvo, y continuó hablando.



La activista luego se refirió a una experiencia de abuso sexual de la que fue víctima Amaranta y los “daños emocionales” de la modelo.



(Le puede interesar: Yeferson Cossio le regaló enorme camioneta traída desde Dubái a su hermana).

Revictimización para Amaranta

Ante esto, la actriz erótica respondió: “Me mencionó que Alberto Salcedo me abusó. Gracias, no me acordaba de eso hace varios meses. Y me abusaron siendo periodista, no actriz porno”.



Es de recordar que al periodista Alberto Salcedo Ramos enfrenta un proceso penal actualmente. Es acusado por, presuntamente, cometer el delito de acto sexual violento. Dos mujeres denunciaron haber sido sus víctimas, entre ellas, Alejandra Omaña, también conocida como Amaranta Hank.



En su cuenta en Twitter, Amaranta compartió un fragmento del ‘en vivo’, que fue eliminado de YouTube, y escribió en su tuit: “Este video me revictimiza, sí. Pero aún con dolor quiero que comprendan que una feminista no puede burlarse en la cara del abuso que otra mujer recibió y tampoco de su salud mental. Es una bajeza, es cruel”.



Para Hank no es aceptable que alguien que se hace llamar feminista, se burle u ofenda a otra mujer que sufrió abuso.



En el clip, Amaranta le continúa diciendo a Claudia: “Eso que tú haces de querer decir que todas las que trabajamos en esto somos víctimas, eso es machismo. Porque nos crees tan inútiles y tan torpes de que no somos capaces de ser autónomas de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, eso que haces es machismo puro”.



Los usuarios en redes han comentado sobre el debate. “La rabia y el dolor no son justificación para revictimizar como hizo Claudia con Amaranta. No solo puso en duda el abuso sexual que denunció, sino también su salud mental. No hay víctimas de primera y de segunda, pensar distinto no puede llevarnos a pasar por encima de las demás”, tuiteó una de las internautas.

Este video me revictimiza, sí. Pero aún con dolor quiero que comprendan que una feminista no puede burlarse en la cara del abuso que otra mujer recibió y tampoco de su salud mental. Es una bajeza, es cruel. pic.twitter.com/gqYJbibjT0 — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) October 25, 2021

Acciones legales

Pero el tema no se detuvo ahí. En su cuenta en Instagram, Amaranta Hank publicó un comunicado en el que expresa: “Afirma (Claudia Quintero) que yo la he amenazado de muerte y me responsabiliza de si algo le llega a suceder –en sus palabras– está esperando que yo “le pegue tres tiros”. A esto se le han sumado publicaciones donde me acusa de graves delitos, me violenta burlándose de mi apariencia física y mi salud mental”.



En el mismo comunicado señala que está “abierta al debate en los márgenes del respeto”, sin embargo, considera que el comportamiento de Quintero es perjudicial, por lo tanto, ha decidido “emprender acciones legales con un grupo de activistas que también han sido víctimas de su imprudencia”.



(Además: Marbelle se cayó durante concierto en Medellín: 'Nunca me había pasado').

Claudia se disculpa

Ante esto, Claudia Quintero se pronunció en su cuenta en Twitter en las últimas horas. Principalmente pidió disculpas a Amaranta: “Lamento enormemente el dolor que te hice sentir. Con el corazón arrugado darte gracias por entender mi dolor y justamente hoy, saliendo del activismo por mi incapacidad de gestionar ese dolor y mi trauma, seguiré mi misión desde otro lugar y aprenderé de esto”, escribió.



Varios de sus seguidores comentaron que no era necesario que ella dejara su activismo.



La periodista Jineth Bedoya dejó una reflexión ante toda la situación: “El encuentro entre Amaranta y Claudia más que desafortunado, como lo califican algunos, es una lección valiosa. Las dos tienen una voz válida, que representa el sentir de muchas mujeres; lo que cada una plantea debe ser parte de la discusión nacional” comentó en el tuit de Quintero.

Buenos días @AmarantaHankTw Lamento enormemente el dolor q te hice sentir. Con el ♥️arrugado darte gracias por entender mi dolor y justamente hoy, saliendo del activismo por mi incapacidad de gestionar ese dolor y mi trauma, seguiré mi misión desde otro lugar y aprenderé de esto — Claudia Yurley Quintero (@afro_candombera) October 26, 2021

Más noticias

¿Cuánto puede ganar una mesera del restaurante ‘Hooters’ a la semana?

‘Es música para momentos distintos’: Cepeda sobre J Balvin y Residente

'Suso' le da millonaria suma a Amparo Grisales por chistes sobre ella

Video retrató la agresión de una mujer a anciana de 100 años que cuidaba

El 'ko' de Joe Biden y los memes por la extraña postura que hizo en un foro

Tendencias EL TIEMPO