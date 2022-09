El año pasado se vivió el fenómeno de la ‘Gran Renuncia’ o también conocida como ‘Renuncia silenciosa’. Fueron miles de empleados los que decidieron salirse de sus empresas por mejores beneficios, hacer algo que los hiciera feliz o simplemente realizar lo mínimo en sus esfuerzos.

Mientras la tendencia aumentaba, los directivos y jefes se preocupaban cada vez más, pues, el comercio estaba bastante agitado tras el paso del aislamiento preventivo provocado por la pandemia.



Ante la oleada de trabajadores desinteresados, los empleadores culparon a la virtualidad. Sin embargo, un estudio en la revista ‘Harvard Business Review’ reveló que este fenómeno se da por el mal liderazgo.



“En una encuesta a 13.000 empleados sobre 3.000 jefes se reveló que los gerentes con mejores calificaciones solo tenían a un 3 % de sus empleados en "renuncia silenciosa". Los de peor resultado tenían a un 14 % de sus trabajadores en esa situación”, reportó el medio ‘Xataka’.

Los despidos silenciosos son una tendencia que debería ser denunciada. Foto: iStock

En definitiva, este periodo de tiempo fue difícil de superar para los empresarios. Sin embargo, meses más tarde llegaría el terror de los empleados.



De acuerdo con medios financieros, luego de las ‘renuncias silenciosas’, o en inglés "quiet quitting", llegaron los ‘despidos silenciosos’, "quiet firing".



Según Forbes, “los despidos silenciosos son una tendencia en gran medida no denunciada”. Es cuando los gerentes o jefes se encargan de perseguir y atacar a los empleados para que ellos mismo dimitan.



Incluso, es posible que muchas personas hayan sido víctimas de este fenómeno, pues esta tendencia está basada en el comportamiento del jefe a su empleado, en el cual, el desinterés o el maltrato son los factores claves para determinarlo.

¿Cómo provocar el despido de los trabajadores?

El objetivo de los empleadores es abrumar al trabajador. Foto: iStock

Así las cosas, los altos cargos se valen de diferentes técnicas para abrumar al trabajador y que sea él quien decida irse de la empresa o tenerlo como la persona más opcionada para despedir.



De acuerdo con Forbes, algunas técnicas son: “hacer miserable la vida laboral, congelaciones de contratación, rescisiones de ofertas de trabajo a diario y constante vigilancia y estrés”.



Además, de no motivar al empleado, no conceder aumentos, no dar permisos, señalar comentarios de remordimiento y no estar dispuesto a ayudar; incluso, ponerlo a trabajar más horas de las debidas. En resumen, el jefe se encarga de frustrar al empleado.

La comunicación es importante para evitar este tipo de fenómenos. Foto: iStock

Después de esto, los trabajadores consideran que laborar en ese lugar es una causa perdida y deciden renunciar o hacer lo posible para ser despedido.



Según la citada revista, “a medida que la situación laboral empeora, la empresa ahora posee toda la documentación para agregarte a la lista de despidos”.



Por esta razón, portales especializados recomiendan que antes de llegar a esos extremos, lo mejor es que el trabajador hable con el jefe y le comunique que se siente perseguido injustamente.



“Proporcione hechos, datos y cualquier mensaje de compañeros de trabajo y clientes que demuestren que, de hecho, usted es un trabajador productivo y bueno en su trabajo”, aconseja ‘Forbes’.

