Despiden a profesora que, en plena clase, negó la existencia del covid

En la actualidad, más de un año después de la declaración del covid-19 como pandemia, se han conocido varios de casos de personas negacionistas del nuevo coronavirus. Hay muchos que, amparados bajo frágiles teorías conspirativas, no creen en la letalidad de este flagelo sanitario.



El asunto ‘escala’ cuando se trata de docentes que intentan difundir mensajes sin sustento científico. La situación, en esos casos, suele crear rechazo y repudio.



Hace poco se viralizó un video en el cual una maestra argentina da ‘su punto de vista’ frente al covid-19, pero no lo hace de una manera conciliadora: las imágenes permiten evidenciar la crudeza en las palabras de la docente, quien se atrevió incluso a arremeter en contra de los padres de familia.



Los hechos sucedieron en una clase virtual de ética y ciudadanía de la escuela secundaria Industrial N°7 de Las Heras, ubicada en la provincia de Santa Cruz (Argentina).



Rosa Emperatriz Razuri es la docente en cuestión. El video que se tomó en la clase muestra un avanzado estado de confrontación entre una madre de familia contra la profesora.



#SantaCruz Una docente les dijo a sus alumnos que el covid "no existe". Se trata de Rosa Emperatriz Razuri, abogada y profesora de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial N° 7 de #LasHerashttps://t.co/kiB1hamwaG pic.twitter.com/r4AhAP3XAP — El Patagónico (@elpatagonico) June 1, 2021

Según el medio local ‘El Litoral’, Razuri había asegurado, en varias ocasiones, que el covid-19 no existía.



“No puede decirle a mi hija, de 14 años, que el covid no existe”, dice, enfurecida, la madre de una de las alumnas de la clase.



Ante el comentario, la profesora respondió: “No existe, usted está equivocada”.



Lejos de retractarse por sus comentarios, o al menos atenuarlos, la docente atacó a los padres de familia que escuchaban, atónitos, la confrontación.



“Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos”, dijo la docente.



Otra madre intervino y aseguró que, hace unos 20 días, su mamá había fallecido por el virus. Aunque el testimonio no sirvió para enriquecer la discusión, pues Razuri siguió negando todo.



“Lamento mucho su pérdida (...), no se mueren de ningún covid porque no existe. Eso dicen y le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de covid que es una enfermedad que no existe. No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer”, aseguró.



La profesora argumentó tener un hermano médico, quien, al parecer, le había informado sobre la no-existencia del coronavirus.



Este virus, en el cual no cree la maestra, ha cobrado la vida de más de 3 '690.000 personas en el mundo hasta el momento.



Tan pronto el video comenzó a circular en redes sociales la indignación de los usuarios no se hizo esperar.



“Me imagino que la Dirección de la Escuela tomará medidas”, “Esa docente no solo se tiene que quedar sin trabajo, sino que debería estar presa por ignorante”, “Parece que parte de su nombre se le subió a la cabeza para desinformar. Menos mal que existe el video, si no cuesta creerlo”, son algunos de los comentarios de los internautas.

🎙 El Vte. del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, fue entrevistado en La Parada‼

📢 "En la medida que las condiciones sanitarias mejoren vamos a ir avanzando con la presenciabilidad"

📣 "En unos 20 días podríamos dar comienzo a una presenciabilidad alternada" pic.twitter.com/D7CC4trSBi — tiempofm975 (@tiempo_fm975) June 2, 2021

Luego de la viralización de aquella muestra de férreo escepticismo, el Consejo Provincial de Educación intervino: Rosa Emperatriz Razuri fue removida de su cargo.



Varios medios locales se han puesto en contacto con la docente, pues quieren conocer un poco más de su opinión frente al despido. Pese a que ya no dictará clases, aseguró mantener su posición frente a la pandemia.



“Tampoco hay pandemia, porque la realidad misma lo dice. Hay un trasfondo en todo esto que es suprimir todos los derechos, no podemos circular y que la gente pierda los trabajos”, dijo al aire, este 2 de junio, en los micrófonos de ‘Camioneros Radio’.

