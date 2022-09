"Te voy a dejar ir" fueron las palabras que la supervisora de Jaelyn, una joven enfermera de 22 años que también se gana la vida por medio de OnlyFans, utilizó a despedirla.

Según contó, el despido se dio a raíz de que ella era una "distracción" para sus compañeros del trabajo por el tipo de contenido que suele subir a sus plataformas, que es de carácter sexual.

En el video de TikTok en el que narró su caso, que ya cuenta con más de 1,9 millones de visitas, aseguró que su principal fuente de ingresos es hacer contenido de OnlyFans; pero también labora para un grupo de hogares de ancianos.

Es un trabajo por días, es decir, la llaman cuando la necesitan. En días anteriores, le pidieron que lo hiciera y, cuando llegó para 'marcar tarjeta', la mujer encargada del lugar, a quien ella no conocía, la invitó a una oficina para tener una charla.



Le dijo que sus compañeros habían estado invirtiendo en su OnlyFans para que todos pudieran mirar sus videos mientras ella trataba a los pacientes: "Dijo que no puede permitir que eso suceda cada vez que trabajo, así que tiene que dejarme ir (...) La razón principal para dejarme ir a mí, y no a ellos, es que necesitan el trabajo más que yo".

Gran parte de las reacciones fue de indignación. Incluso, algunos le recomendaron que tomara acciones legales contra la institución. "Eso es 110% una demanda, sin hacer preguntas, a menos que específicamente diga algo en el código de conducta para ese empleador", escribió un usuario.

Al final, la joven publicó un video agradeciendo a todos quienes la apoyaron y relató que le pidió a su jefe que le enviara un correo explicando las razones de su despido. No aclaró si demandará o no.

