Las desgracias que han vivido estos exparticipantes de ‘realities’

En algunas ocasiones, los exparticipantes de ‘realities’ colombianos terminan convirtiéndose en figuras públicas tras su paso por este tipo de programas de televisión.



De hecho, algunos aprovechan su fama para dedicarse a crear contenidos en redes sociales o, incluso, terminan incursionando en la actuación, el baile, el canto u otras artes.

Sin embargo, la relevancia mediática también ocasiona que sus seguidores y 'fans', además de la escena pública, terminen enterándose de las situaciones difíciles que han enfrentado durante su vida.



Estas son algunas de las desgracias que han vivido algunos exparticipantes de ‘realities’:

Angélica Hernández

Hace pocas semanas se conoció el caso de esta modelo e influenciadora colombiana. Ella participó en la edición de 2016 de ‘El Desafío’, uno de los reality show más reconocidos del canal ‘Caracol’.



Según un artículo de este medio, luego de su paso por este concurso, Hernández se vio involucrada con una red de presuntos traficantes de estupefacientes al promocionar productos que contenían cannabis.



En su momento, un investigador de la Sijín le dijo a este medio que: “para la Fiscalía, las actividades de la 'influencer' son graves porque promovía sus productos entre jóvenes, estudiantes, por eso, se solicitó al juez que la envíen a detención intramural, es decir, a la cárcel”.



De acuerdo con la publicación que hizo este medio sobre el tema, en el apartamento de Hernández se hallaron dos revólveres y 31 cartuchos.



Por esto, a la mujer se le imputaron cargos por los delitos de tráfico de armas y concierto para delinquir. Además la Fiscalía la retuvo el año pasado.



Hernández, por aquel entonces, escribió: “comunico a toda mi familia, amigos, fans, distribuidores y clientes, que frente a la situación presentada -de la cual soy inocente- se está trabajando por parte de nuestro equipo de abogados para volver más fuerte y brindarles toda mi energía y amor. Gracias por su muestra de cariño y apoyo. Muy pronto estaremos con ustedes”.



Hace pocas semanas, Hernández publicó un 'IGTV’ en Instagram en el cual habló sobre esta y otras situaciones personales difíciles que vivió durante los últimos meses.

Diego Posada

En diciembre del año pasado Diego Posada, exparticipante de la edición de 2018 de ‘El Desafío’, vivió un difícil momento tras la muerte de su hija.



De acuerdo con un artículo de este medio, el fallecimiento de Nicole, quien tenía 12 años, fue producto de una complicación médica tras una cirugía que se hizo para extirpar un tumor que se formaba en su cerebro.



Tras lo sucedido, Posada compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram sobre el tema. En una de estas aprovechó para agradecerles a todas las personas que acompañaron a su hija desde el comienzo hasta el final.



“Hoy no está con nosotros en vida, pero sí nos acompaña en espíritu y es un angelito”, fueron algunas de las palabras que mencionó por medio de un video.

María Fernanda Aguilar

En 2019, María Fernanda Aguilar, exparticipante de la edición de 2018 de ‘El Desafío’, falleció tras ahogarse en una playa del departamento de Atlántico, en Colombia.



Según un artículo escrito en este medio, la joven, de 20 años, estaba en las playas del sector de Pradomar (municipio de Puerto Colombia) cuando, al parecer, tomó la decisión de ingresar al mar para salvar a su pareja.



En su momento, esta versión de los hechos fue desmentida por Julián González, expareja de la fallecida, quien se manifestó mediante unas historias de Instagram.



“Las cosas no sucedieron de tal manera, Mafe no se tiró a salvar a nadie (...) los seres humanos cometen errores y el mar es muy traicionero. Lo único que sé y que puedo decir en estos momentos, es que donde quiera que Mafe esté, está en un lugar mejor pues es la persona con el corazón más puro y noble que llegué a conocer en mi vida”, comentó González.



En una entrevista que concedió González poco tiempo después de los sucedido aseguró: “todo pasó muy rápido. Yo no me di cuenta el momento en el que la corriente nos apartó de la orilla y ahí fue cuando comenzó todo (...) en la clínica empecé a preguntarle a todos dónde estaba mi novia, pero nadie me quería dar una respuesta. Me exalte mucho y ahí fue cuando me dieron la noticia”.

(Siga leyendo: ‘Sábados Felices’ prepara la nueva versión de la parodia ‘El Desatino’

Pierine Peñaranda

Pierine Peñaranda, exparticipante de la edición de 2015 de ‘El Desafió’, sufrió varias amenazas debido al premio que ganó al quedar en el segundo lugar de la competencia.



En una entrevista para el canal ‘Caracol’, Peñaranda aseguró: “he recibido muchas llamadas de amenazadas en contra mía porque,, supuestamente debo compartir mi premio (...) las autoridades ya están investigando el caso y están monitoreando mis redes sociales. Tuve que borrar fotos de mis hijas porque una vez me llamaron y me dijeron que ya sabían quiénes eran ellas”.



Además, por aquel entonces, la exparticipante del 'reality' show comentó que el dinero recibido ya lo había gastado comprando una propiedad en el corregimiento de Taganga, situado en el departamento de Magdalena.

Andrés Felipe Zuñiga

En su momento, Andrés Felipe Zuñiga, exparticipante de la edición de 2012 de ‘El Desafío’, fue detenido en la ciudad de Cali por un presunto caso de extorsión.



De acuerdo con los medios locales, Zuñiga era el encargado de dirigir a una organización criminal dedicada a extorsionar a algunos propietarios de establecimientos comerciales en la capital del Valle del Cauca.



Por aquel entonces, las autoridades locales comentaron que el modus operandi de esta banda criminal consistía en ganarse la confianza de personas allegadas a las potenciales víctimas para conocer más información sobre estas.



Luego, llamaban a las víctimas o les enviaban mensajes de texto para amenazarlas y exigirles el pago de cierta cantidad de dinero para que su vida y propiedades no corrieran peligro.



Desde su captura, no se ha vuelto a saber nada de Zuñiga.

Juan David Aldana

En 2020, Juan David Aldana, exparticipante de realities show como ‘El Desafío’ y ‘Cuatro elementos’, falleció a los 25 años luego de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado, en la ciudad de Bogotá.



De acuerdo con un artículo escrito en este medio, las autoridades locales informaron que Aldana se habría estrellado contra el muro de contención del deprimido de la calle 100 con carrera 15 (norte de Bogotá) por ir a alta velocidad.



Aunque los organismos de emergencia y atención de salud llegaron a tiempo, Aldana falleció en lugar del accidente.

