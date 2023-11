Desfile de Macy's por Thanksgiving 2023: ¿cuándo es y cómo verlo desde casa?

El Macy's Day Parade, un icónico evento en la agenda del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se llevará a cabo el próximo jueves 23 de noviembre. Organizado por los grandes almacenes de Macy's desde su primera edición en 1924, este desfile anual se ha convertido en una tradición que reúne a miles de personas en las calles de Nueva York.



(Le puede interesar: Día Mundial de la Televisión: qué se celebra y por qué ocurre el 21 de noviembre).

Durante el desfile, carrozas, bailarines y músicos se unen a la conmemoración del Día de Acción de Gracias y al espíritu festivo de la próxima Navidad. El evento es esperado con entusiasmo por multitudes, y al finalizar, las familias se reúnen para disfrutar de una cena que incluye platos tradicionales como el pavo y otros elaborados con calabaza.



Cada año, alrededor de 3 millones de personas se congregan en las calles de "la gran manzana" para ser testigos de este espectáculo. Durante el recorrido, se destacan globos gigantes que flotan entre los edificios y sobre las multitudes, dando un toque especial al evento.



(Le puede interesar: ‘Teníamos mucho miedo’: colombianas explican qué pasó en concierto de Taylor Swift).

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2023 en Nueva York: fecha, horario, globos, ruta y dónde verlohttps://t.co/lPO1qxWCHa — Eolo Pacheco 🇲🇽 (@eolopacheco) November 2, 2023

¿A qué hora y dónde verlo?

El desfile comienza a las 9 de la mañana y tiene una duración de 3 horas, finalizando al mediodía. La ruta del desfile abarca lugares emblemáticos como Central Park West, Central Park South y la 6ª Avenida, culminando en Macy's en Herald Square.



Para aquellos que no puedan asistir en persona, el desfile de Macy's se transmitirá por NBC /Peacock de 8:30 am a 12:00 pm en todas las zonas horarias. Además, cadenas internacionales como Telemundo también brindarán cobertura en vivo desde las calles de Nueva York. Así que, no importa dónde se encuentre, podrá ser parte de esta emocionante celebración desde la comodidad de su hogar.

OMGGG enha estará en el desfile del macy’s thanksgiving day SERÁ EN NUEVA YORK EL 23 DE NOVIEMBRE y van con + pic.twitter.com/6DNswdQpv3 — geinis ★ 🍊 (@jwnkitty) November 1, 2023

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.