Los atardeceres de Estaban Cortázar

El diseñador colombiano Esteban Cortázar regresó ayer a la primera línea de la Semana de la Moda de París, con una colección que se desmarca de la preeminencia del unisex para celebrar la sensualidad femenina.

En un elegante salón de la Facultad de Medicina, Cortázar volvió a desfilar en el programa oficial de la principal cita mundial del 'prêt-à-porter' femenino, siendo el único latinoamericano del esta cita anual.



En su desfile, las fronteras están delimitadas: contrariamente a la mayoría de firmas en la actualidad, el suyo es un pase exclusivamente femenino, con prendas que celebran la sensualidad.



Tampoco hay confusión en cuanto al género -la tendencia unisex es ya una norma en las pasarelas -, ni en cuanto a la temporada: con transparencias, minishorts y tejidos ligeros como la seda, su colección está pensada para cuando sube la temperatura en primavera-verano.

Los atardeceres y amaneceres inspiraron la colección que presentó Cortázar, el único latinoamericano en el calendario oficial parisino. Foto: Reuters

Los tonos marrones, rosas y naranjas evocan los colores de la arena, las rocas, las montañas... "Mi padre siempre me inculcó contemplar la naturaleza", dijo a la AFP

Cortázar, al término del desfile.



Su inspiración: la isla española de Ibiza, donde suele "pasar las vacaciones y se casaron (sus) padres, pero también el Caribe", reveló. "Acababa de pasar un mes en Ibiza y con todo el equipo compartimos las experiencias de lo que habíamos vivido durante el verano", dijo.



En la colección, no hay estridencias ni estampados: los modelos son sobrios y el corte estudiado para provocar un efecto cinético en vestidos y chaquetas largas, como movidos por la brisa.



En una entrevista con la AFP en 2017, el colombiano definió su ADN: "Una mezcla entre la sensualidad latina, un deseo de celebrar las curvas, el movimiento, el color, combinado con la sofisticación que me da el vivir en París".



Nacido en Bogotá, de padre pintor y madre cantante de jazz, Cortázar vivió en Miami durante su adolescencia. Llegó a París en 2007, de la mano de la firma Emanuel Ungaro, antes de fundar su propia marca.