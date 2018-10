A New Cross rinde un homenaje a los tejedores

La fila de sábanas blancas tendidas en el piso dejaban intuir los cuerpos. Imposible no pensar en una tragedia, imposible no recordar nuestras violencias. Pero esos cuerpos no estaban ahí para hablar de muerte.

Una a una, como fantasmas, se fueron elevando las telas para dejar al descubierto a los modelos que comenzaron a dar vida a la tradición, a las técnicas ancestrales de tejido, a las fibras naturales como la lana, el lino, la seda y el fique; a un dechado de territorios, historias y culturas.



El oficio de la tejedores de Curití y del altiplano cundiboyacense y las bordadoras de Cartago, con el sonido de los telares como banda sonora, se vistió de esperanza con cada una de las prendas de la colección ‘Todo lo que no tejí’, que presentó A New Cross en BCapital.

Su diseñador, Nicolás Rivero, quiso rendir un homenaje y reivindicar a “un montón de comunidades artesanales que están condenadas a la extinción, ya sea por la violencia, el desplazamiento o porque las nuevas generaciones no están optando por estos oficios y por eso los saberes se están perdiendo”.



El diseñador bogotano, que lleva un tiempo trabajando con tejedores, para este ejercicio creativo convivió varios días con las comunidades artesanales para entenderlas y luego desaprender, “porque mi reto no es coger el saber de ellos y replicarlo en mi trabajo sino reinterpretar y cocrear con ellos; buscar la manera de poner mi mirada contemporánea, con mis siluetas, por ejemplo”.



Unas siluetas alargadas, holgadas, cómodas, a veces intencionalmente inacabadas, que abrigan y acogen.



Pero los abrigos, chalecos, vestidos, faldas y pantalones de Rivero no eran simples prendas de vestir. Ellas y el proceso para construirlas, se convirtieron en una analogía de lo que somos como sociedad, como lo anota en esas reflexiones sobre su trabajo, que escribe y dibuja en horas de la madrugada.

Por eso esos hilos que corren a lo largo de las prendas, de diferentes largos, “historias interrumpidas en distintos momentos y que desconocemos su final”.



Ideas que les trasmitió a los tejedores para crear los paños y cocrear las prendas. “Fue un trabajo de experimentación y paciencia que desarrollamos durante ocho meses para construir 20 looks, muchos menos de los que normalmente hago”.



Pero Rivero es optimista y ese fue su voz en la pasarela: así como un tejido se puede reparar, zurcir, la sociedad también pueden cohesionarse. “Esperamos incentivar tanto en nuevas generaciones de artesanos como en consumidores conscientes, la necesidad de recuperar la memoria de nuestra historia, nuestros territorios, nuestros saberes ancestrales”.



NATALIA DÍAZ BROCHET

Editora de EL TIEMPO@ndiazbrochet