Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una destacada estrella de la música urbana latina. La paisa obtuvo su primer reconocimiento al competir en la versión colombiana de ‘The X Factor’.

Un video de Karol G cantando de niña cautivó a sus seguidores en Instagram. En la grabación, la artista aparece bailando y cantando ante sus familiares y amigos, quienes se quedan atónitos al ver su talento.

"1 de enero de 1996. Mi primer escenario, mi primer manager, mis primeros fans. Los sueños se cumplen, ¡qué chimba!", escribió Karol junto al video.

El video, que ya ha sido visto por más de 10 millones de personas, ha recibido miles de comentarios de seguidores de todo el mundo. Muchos de ellos han expresado su admiración por el talento de Karol G, que desde pequeña mostraba su pasión por la música.



La cantante, que actualmente es una de las artistas más populares de la música urbana, ha logrado cumplir su sueño de convertirse en una estrella internacional.

A través de su música, Karol G ha roto barreras y ha empoderado a las mujeres en la industria de la música latina. Su estilo único, mezclando ritmos urbanos con letras poderosas, ha resonado con personas de todas las edades y trasfondos culturales.



“Deberían de sacar una película para ver cómo ella empezó a ganarse todo ese sueño”, “Cuando tu familia no apaga tu brillo”, “La importancia de apoyar a los niños y no burlarse cuando ellos cantan o bailan”, son algunos de los comentarios en redes sociales.



Durante los últimos años, Karol G ha estado en el ojo de la prensa rosa internacional, que ha estado muy pendiente de sus relaciones amorosas y detalles de su vida personal, ya que su relación con Anuel AA fue bastante polémica, y su presunta relación con Feid, que no ha sido confirmada y causa gran curiosidad entre los fanáticos.

