Un insólito caso ha sorprendido a todos en Indonesia después de que se conoció que una mujer se hizo pasar por hombre por más de diez meses. La víctima tenía apenas 22 años.



Todo empezó en mayo de 2021 cuando se conocieron en una aplicación de citas en la ciudad de Jambi, Indonesia. La mujer se hizo pasar por un exitoso médico neurocirujano recientemente convertido al Islam que estaba en busca de una esposa.



(Siga leyendo: Madre llora al saber que su hijo vende droga para pagarse videojuegos)

La mujer se presentó con el nombre de Ahnaf Arrafif y dijo que acababa de llegar de estudiar en Nueva York. La pareja se enamoró rápidamente y se casaron tan solo tres meses después de conocerse.



Las sospechas iniciaron luego de que se fueran a vivir con la familia de la víctima. Los parientes notaron comportamientos extraños en Arrafif, como que se bañaba con ropa, no se quitaba las camisetas y tenía bultos en el pecho. Ante esto último, Arrafif se defendió diciendo que se trataba de un problema hormonal.



Las dudas al respecto de Arrafif no fueron sólo físicas. La familia se preguntaba también si en realidad tenía la profesión que decía. Según ellos, pasaba mucho tiempo en casa, mantenía horarios muy flexibles y no tenía diplomas o algo que comprobara los supuestos títulos.



(Le recomendamos: Esposa de participante del 'Factor X' murió en el día de su matrimonio)

La revelación

Ante las crecientes sospechas de la familia, Arrafif se llevó a su esposa lejos de su casa. Se mudaron a la localidad de Lahat, en Sumatra del Sur. De acuerdo con lo reportado por Daily Star, allí la mantuvo encerrada.



La mujer no tenía permitido salir, recibir visitas o llamar a sus familiares. Además, Ahnaf Arrafif controlaba las finanzas de su esposa. Finalmente la mamá de la víctima reportó a su hija como desaparecida.



La policía llegó al lugar donde viven y al ser interrogada, admitió que en realidad no era un hombre como había dicho y su nombre real era Erayani.



La denunciante pidió inmediatamente el divorcio y acusó a la otra de haber estafado a su familia por más de 20 mil dólares, unos 80 millones de pesos colombianos.



Según las leyes de Indonesia, la mujer que se hizo pasar por hombre podría tener una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Más noticias

Natti Natasha, entre las mamás más bellas del mundo, según People

"Siempre me he sentido solo" confiesa Brad Pitt

Jhonny Rivera entregó a 'Blue', la guacamaya que vivía en su finca

Luisa Fernanda W confesó si le fue infiel a Legarda con Pipe Bueno