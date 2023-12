Descubrió que las personas que decían ser sus papás en realidad eran sus secuestradores

Durante los últimos días, la historia de Claudia Poblete Hlaczik le dio la vuelta al mundo. La mujer descubrió que la que pensó que era su familia por más de 20 años, en realidad no lo era, y por el contrario, resultaron ser sus secuestradores.



Caracol Radio habló con la mujer y ella contó cómo descubrió que su vida siempre fue ‘un mar de mentiras’, consecuencia de la dictadura Argentina de Jorge Rafael Videla.

Claudia Poblete Hlaczik, contó que hasta el 7 de febrero del año 2000 pensó que se llamaba Mercedes Landa Moreira y que su fecha de cumpleaños era el 13 de junio, pero fue entonces cuándo conoció la verdad y supo que su ‘nombre no era su nombre y sus padres no eran sus padres’.

Le puede interesar: 'El año viejo': historia de la canción cuyo autor murió en pobreza y sin ser reconocido

Esta conmovedora y dolorosa historia de vida, inspiró un libro titulado: ‘Tu nombre no es tu nombre’, escrito por el periodista argentino, Federico Bianchini, donde se narran todos los detalles biográficos de Claudia Poblete Hlaczik.



Además, la mujer, que actualmente tiene 45 años de edad, descubrió que los que pensó eran sus padres, una pareja argentina, cuyos nombres eran Ceferino y Mercedes, en realidad no lo eran y, por el contrario, eran sus secuestradores, quienes la separaron de sus padres biológicos cuando solo era una bebé de ocho meses de edad.



La historia de Claudia Poblete Hlaczik, es solo una mirada a la de miles de niños y jóvenes que fueron víctimas de la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla, que rigió entre los años 1976 y 1983.

También puede leer: Amparo Grisales sorprendió cantando tango en ‘Yo Me Llamo’ por primera vez

Según mencionó la mujer a en el programa ‘10 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, en el año 2000 un juez la citó para decirle que legalmente su verdadera identidad no era la de Mercedes Landa, como siempre lo creyó, sino que se llamaba Claudia Poblete Hlaczik, hija de dos jóvenes militantes de izquierda que habían sido torturados y desaparecidos por la dictadura en el año 1978, por lo que sus ‘padres’ eran sus raptores.



“Quienes fueron criados en una mentira no conocen la libertad”, dijo la mujer en una entrevista con la agencia de noticias internacionales EFE.



Tras lograr establecer y conocer la realidad sobre su origen biológico, la protagonista de la historia decidió seguir su vida, bajó el nombre que sus padres de nacimiento eligieron para ella. Actualmente, tiene 45 años de edad y es madre de dos hijos, trabaja en labores informáticas.



Se sabe, que sus secuestradores y quienes por muchos años fueron 'sus padres' fueron sentenciados y judicializados por robo de bebés en Argentina y cómo superaban los 70 años pidieron prisión domiciliaria.

¿Qué fue la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla?

La Enciclopedia Británica menciona que Jorge Rafael Videla fue un oficial militar de carrera que sirvió como presidente de Argentina de 1976 a 1981. Su gobierno fue responsable de abusos contra los derechos humanos durante la Guerra Sucia de Argentina, que resultó en la muerte de miles de civiles.



Durante este período, el régimen cometió violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluida la desaparición forzada de unas 30.000 personas, así como tortura y robo de bebés a presos políticos.



Videla fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, incluido el secuestro de bebés de presos políticos, tortura y asesinato. Murió en prisión el 17 de mayo de 2013, a la edad de 87 años.

Más noticias en EL TIEMPO