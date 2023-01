#MensajeDirecto: almas gemelas se separaron, pero el destino las unió de nuevo Escuche esta historia de Mensaje Directo en voz de Salomé, una inteligencia artificial. El audio embebido no es soportado

Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darles un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.

Soy una mujer casada y amo a mi familia, pero no puedo negar lo que Edudimo despierta en mí. Cada vez que lo miro, mi imaginación vuela, quisiera abrazarlo, besarlo y acariciarlo. Hace poco, me escribió si aceptaría hacer el amor con él otra vez. Yo respondí: ‘Claro que sí, sí quiero’, pero nuevamente solo se trató de un anhelo. La pregunta que me hago es: ‘¿Cómo llegué hasta aquí?’



Esta historia de amor, dolor y deseo empezó en el año de 1997, cuando conocí a un chico de nombre Edudimo, quien era amigo de mi hermano y tenía unos hermosos ojos verdes y labios provocadores.



Recuerdo que para ese entonces éramos tan solo dos niños: yo tenía 17 años y era mayor que él casi un año.

En cada oportunidad, aprovechábamos para desfogar el deseo y la pasión que nos embargaba. Foto: iStock

La relación empezó a correr demasiado rápido. Después del gusto, llegó la conquista, luego la seducción y por último, nuestra primera vez. Puedo decir que para ambos fue especial. Ese día, sin saberlo, nuestras almas se unieron para siempre.



Nuestro noviazgo inició siendo secreto, pues mi madre no dejaba que ningún hombre se me acercara, por eso, nuestras reuniones eran en mi casa cuando mi mamá trabajaba. Nosotros no perdíamos la oportunidad para estar juntos, pues sus dos hermanos eran muy allegados a mi familia y en ocasiones se quedaban a dormir en mi casa. Por lo que en cada oportunidad aprovechábamos para desfogar el deseo y la pasión que nos embargaba.

Puedo decir, sin ninguna duda, que jamás en la vida he amado, ni amaré a nadie como a él. Después de nuestros pasionales encuentros, llegó una sospecha inesperada: podría estar embarazada.



Me llené de temor, era una joven de 17 años y mi madre ya sospechaba lo mismo. Ella estaba pendiente de mi regla y al ver que no me bajaba, me mandó a hacer una prueba de embarazo.



Le conté a Edudimo el resultado, pero el miedo hacia mi madre era más grande.

Debo confesar que a partir de ese momento, fue cuando la vida se me partió en dos y cambió por completo.

El momento más difícil



Hoy puedo decir que ese bebé que nunca nació me acompaña siempre

TWITTER

Recuerdo con lágrimas en los ojos, que mi mamá, para ese entonces, autoritaria y con vergüenza del qué dirán, me obligó a abortar. En varias ocasiones le manifesté a mi madre que no quería hacerlo.

Finalmente, después de varios comentarios por parte de mi familia, se realizó el procedimiento, fui acompañada de mi hermano. Salí de ese lugar no solo con el cuerpo lastimado, sino que también con mi alma rota.



Mi novio supo lo sucedido, pero él no pudo hacer nada. Nos dolió mucho lo que había pasado.



Por muchos años me sentí culpable. Sin embargo, el tiempo y mi psicóloga me hicieron ver que fui persuadida. Hoy puedo decir que ese bebé que nunca nació me acompaña siempre.



A pesar de lo sucedido, Edudimo y yo continuamos con la relación, la cual mi madre ya conocía y a final de cuentas terminó aceptando.



Nos seguíamos amando demasiado y muchas veces soñábamos con un futuro juntos, pero yo, muy en el fondo de mi corazón, sabía que en algún momento esa relación terminaría.

El principio de un final no deseado

Empezamos a pelear seguido, acepto que yo era muy celosa e insegura. De hecho, sentía mucho miedo de perderlo.



Peleábamos por bobadas, tenía dependencia emocional, sentía que sin él mi vida no tenía sentido, y por llamar su atención empecé a tomar malas decisiones que fueron debilitando la relación hasta el punto de quebrarla.



Regresé con un exnovio que había tenido a mis 15 años y le dije a Edudimo que debíamos terminar. Le negué mi amor y fui egoísta. Yo solo quería que sufriera o me extrañara, pues sentía que yo era la única que estaba mal y que él disfrutaba con sus amigos y amigas.

Las peleas eran constantes. Foto: iStock

Debo confesar que sus palabras me rompieron el corazón en mil pedazos

TWITTER

Nos separamos por unos meses y yo encontré a alguien más, pero el destino y el deseo nos volvieron a unir. Sin embargo, no fue lo que yo esperaba.



En una salida con Edudimo, él me dijo que en algún momento se sintió avergonzado de mí. Sus declaraciones surgieron porque yo era mesera en una cafetería y al parecer a él nunca le gustó.



Debo confesar que sus palabras me rompieron el corazón en mil pedazos y me cayó un baldado de agua fría. Quería volver con él, pero no de esa manera y menos sabiendo lo que pensaba de mí.



Así que en un acto impulsivo, decidí casarme con el chico con quien salía.

Tras un primer matrimonio fallido, llegó el segundo



Solo quería demostrarle a Edudimo que podía ser feliz sin él

TWITTER

En ese mal matrimonio conocí el maltrato físico y psicológico. No quería continuar con mi vida, no le veía sentido, había perdido a las personas que yo más había amado: mi bebé y a su padre.



Solo quería demostrarle a Edudimo que podía ser feliz sin él, pero lo único que conseguí fue hacerme mucho daño.

Fui víctima de maltrato físico. Foto: iStock

De ese matrimonio que duró un año, nació mi hija, tenerla me devolvió las ganas de vivir. Sin embargo, el martirio que había sufrido debía llegar a su fin, por lo que me separé.



Un año después de mi divorcio, me encontré a Edudimo, pero nuevamente un futuro juntos no podía ser.



Al cabo de un tiempo, conocí a otro hombre, el cual me amó con mis fallas, tuvimos peleas, pero la noticia de un hijo hizo que sentara cabeza y continué mi vida de casada.

Podía ser su amante, el deseo apremiaba

Nos dejamos llevar por el momento, los recuerdos y unas copas de vino hicieron lo suyo. Foto: iStock

En 2018, me encontré de nuevo con mi tormentoso amor y decidimos ser amigos. Fuimos al cine, charlamos en bares y nos reímos.



En una de esas citas, nos dejamos llevar por el momento y los recuerdos. Unas copas de vino hicieron lo suyo: nos besamos, yo sentí por un momento que el tiempo no había pasado, que seguíamos en ese idílico 1997.



Así que el deseo fue más fuerte que mi razón y lo llamé para proponerle ser amantes. Estaba dispuesta, pues obviamente yo no iba a dejar a mi familia y tampoco le iba a pedir a él que dejara la suya.



Si ese iba a ser nuestro destino, yo dejaría que nuestro amor fuera secreto. Así que lo llamé y lo invité a almorzar para exponerle mis sentimientos.

Así que el deseo fue más fuerte que mi razón y lo llamé para proponerle ser amantes

TWITTER

Pero esa llamada no terminó como yo esperaba, me habló muy mal y me dijo que no quería estar conmigo, en conclusión, me sacó de su vida. Debo decir que no entendí nada.



Lloré y me arrepentí de haberle dado la oportunidad de una amistad. Me dije una y otra vez que eso me pasaba por haber pensado en serle infiel a mi esposo.



Como era de suponerse, no lo quería volver a ver; sin embargo, me lo encontré en varias ocasiones mientras caminaba por la calle.



Debo confesar que a pesar de todo, cuando lo veía se me hacía un revuelto en el estómago, el corazón se me aceleraba y mis mejillas se ruborizaban.

Solo nos queda la imaginación y los recuerdos fugaces



Me conformé con vivir con las ganas que nos tenemos. Mantengo una constante discusión entre mi conciencia y mi corazón

TWITTER

Cuatro años después, él me envió un mensaje, no supe cómo reaccionar. El texto era una disculpa y una explicación por lo que había pasado en 2018. Me dijo que en ese entonces estaba pasando por una situación difícil con su familia, pues se estaba separando de su mujer.



Ahora es padre soltero, se separó de su esposa y vive con su hija. Yo por mi parte continúo casada.



Nos vemos en ocasiones en su apartamento y vamos al mismo gimnasio. El problema es que siguen apareciendo los sentimientos que me he negado a sentir.

Me conformé con vivir con las ganas que nos tenemos. Foto: iStock

Tengo claro que soy una mujer casada y amo a mi familia, pero no puedo negar que Edudimo despierta una pasión descontrolada. Si supiera que cada vez que lo miro mi imaginación vuela, que quisiera abrazarlo, besarlo y acariciarlo.



De hecho, hace poco, él me escribió que, si haría el amor con él otra vez, que quería sentir esa sensación, yo dentro de mi dije “pero claro que sí, sí quiero”. Sin embargo, noté que estaba tomando, por lo que de inmediato supe que no debía continuar la conversación.



Me conformé con vivir con las ganas que nos tenemos. Mantengo una constante discusión entre mi conciencia y mi corazón, pero por muchas razones debo ser esa mujer ejemplar, buena esposa, buena madre, buena hija y buena hermana. Él, por su lado, quiere y tiene derecho a una relación seria, estable, duradera y eso yo no se lo puedo brindar.

¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos mararb@eltiempo.com y niccor@eltiempo.com y lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.

ANÓNIMO