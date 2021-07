Descubren que tenían el mismo novio, lo dejan y se van de viaje juntas

Bekah King, Abi Roberts y Morgan Tabor se conocieron de forma inesperada y dramática. Sin saberlo, las tres eran novias del mismo sujeto.



Al descubrirlo también se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común, entre ellas, su amor por la aventura.

En junio de 2021, las tres jóvenes decidieron dejar a su novio, comprar un bus de 30 años de antigüedad, ahorrar dinero y remodelar el vehículo. Luego emprenderían un viaje al oeste del país norteamericano, según informó 'CNN'.

El sorpresivo descubrimiento

En diciembre de 2020 Tabor, de 21 años, empezó a sospechar un engaño de quien era su novio en aquel momento, así que decidió revisar sus redes sociales. En medio de la búsqueda, descubrió el perfil en VSCO, una aplicación de fotografía, de una joven que había publicado varias fotos junto a su novio.



"No tengo palabras para describir la sensación que tuve al ver la foto de él con otra chica", le dijo Tabor al medio local. De acuerdo con ella, en sus planes estaba casarse con el sujeto e incluso habían hablado de matrimonio y de comprar una casa. Su mundo se derrumbó cuando vio la infidelidad, contó.



"Tuve que lamentar la pérdida de ese futuro que estábamos construyendo juntos. Me destrozó el alma", puntualizó Tabor. Después de verlo, se contactó con la chica de las fotos y juntas empezaron a indagar sobre otras posibles infidelidades. En esa búsqueda se encontraron con 'likes' y comentarios en el perfil de Abi Roberts.



Sin dudarlo, se comunicaron con ella y allí confirmaron que el hombre también era novio de Abi. "Quedé destrozada", explicó la joven de 19 años a 'CNN'. A su vez, contó que lloró delante de las otras chicas que habían sido engañadas.



Las tres jóvenes hicieron una llamada de FaceTime que duró seis horas. En un momento, el hombre que las había engañado estaba golpeando en la puerta de Tabor porque quería sorprenderla con flores. "Morgan cogió las flores, las puso en el suelo y dijo: 'Hoy he hecho nuevos amigos' y le enseñó su teléfono con las dos en FaceTime", contó Roberts.



Morgan Tabor y sus compañeras de viaje. Foto: Instagram @beks.kin.g

"Se le cayó la cara de vergüenza. Fue impagable verlo", explicó. El joven ofreció excusas e intento explicar lo sucedido diciendo que creía que estaba bien salir con varias chicas al tiempo. En ese momento, las jóvenes continuaron buscando en redes sociales si había otras mujeres siendo engañadas y se dieron cuenta que su exnovio salía con seis mujeres, incluidas ellas.



Entre las mujeres estaba Bekah King, quien llevaba saliendo 5 meses con el sujeto. A ella la contactaron por Instagram y de nuevo tuvieron una llamada de alrededor de 5 horas. Se volvieron amigas rápidamente y se dieron cuenta que tenían un sueño compartido: comprar un autobús para viajar por Estados Unidos.

El comienzo de la aventura

En marzo de 2021 las jóvenes encontraron un autobús escolar que tiempo atrás había pertenecido a un equipo de bomberos. 'BAM', como lo nombraron, tuvo que ser remodelado durante varios meses. Lo pintaron, cambiaron el suelo, construyeron literas y una cubierta en el techo. Los arreglos les costaron 5.000 dólares (alrededor de 19 millones de pesos colombianos).



(No se quede sin leer: Le negaban trabajos por 'feo', se operó y ahora es un cotizado modelo).

Iniciaron la aventura estando seguras de que habían sanado lo sucedido en el pasado. "Ya no hablamos de él. No forma parte de nuestras vidas. Hay mucho más a lo que aspirar", dijo Tabor.



El 25 de junio emprendieron el viaje por carretera desde Boise, en Idaho. De allí se dirigieron al este y en el recorrido estuvieron en aguas termales, lagos y el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming.



"Si tuviera una palabra para describir toda esta experiencia, sería surrealista", dijo Roberts.



Las jóvenes trabajan a distancia para financiar el viaje y, algunas veces, reciben donaciones a través de la plataforma Venmo. En sus planes estaba finalizar el viaje en noviembre, pero ahora están considerando que sea una situación a largo plazo.



"Este tipo no merece ningún reconocimiento, pero gracias por reunirnos, sinceramente. Hemos dicho 'te odiamos, pero gracias", dijo Roberts a 'CNN'.

