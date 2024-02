Los posibles beneficios de comer Kiwi en la salud mental: ayuda a mejorar el ánimo

El kiwi es una fruta verde con un característico sabor dulce, destacada por ser una gran fuente de fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos, elementos necesarios para mantener una alimentación saludable.



Un reciente estudio reveló que el consumo diario de este fruto no solo tiene beneficios a nivel físico, sino también a nivel mental, pues podría tener incidencia en el estado anímico de las personas.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda,

la gente que tiene un deficit de vitamina C es más propensa a presentar un estado anímico bajo.



Estudios anteriores han evaluado cómo este y demás suplementos multivitamínicos pueden influir en los resultados de la salud mental en períodos de tiempo cortos. Premisa que utilizaron los científicos para analizar a 167 personas que presentaban una deficiencia en este componente.



"La ingesta de vitamina C se ha asociado con un mejor estado de ánimo, vitalidad, bienestar y una menor depresión, mientras que la deficiencia de vitamina C se asocia con una mayor depresión y deterioro cognitivo", señala el estudio publicado en el 'British Journal of Nutrition'.

El kiwi contiene más vitamina C que una naranja, según articulo. Foto: iStock

En el transcurso de ocho semanas, los individuos fueron asignados a uno de tres grupos: un grupo de placebo, un grupo que recibió suplemento de vitamina C de 250 mg, y un grupo que consumió dos kiwis al día, donde se les solicitó que evaluaran su vitalidad, estado de ánimo, calidad del sueño y actividad física cada día.



Los resultados demostraron que la ingesta del kiwi a largo plazo tuvo efectos positivos en los participantes, ya que estos afirmaron sentirse con mayor vitalidad y un estado de ánimo más alto durante los días de la ingesta.



"Los participantes que recibieron frutas y verduras informaron una mayor vitalidad, florecimiento y motivación después de dos semanas, mientras que los participantes en los grupos de comparación no informaron ningún aumento en los resultados de bienestar", explica la publicación.



El autor principal, Ben Fletcher, aseguró que comprender los matices de cuándo y cómo ocurren estos efectos en el día a día contribuye a conocer los posibles beneficios potenciales de los alimentos y suplementos ricos en vitamina C sobre la salud mental, de acuerdo con 'The Economic Times'.



A pesar de los resultados se aclara que aún no se ha determinado el curso temporal de los beneficios para el estado de ánimo derivados de este componente en la dieta, aunque es posible que se actúe relativamente rápido.



En ese sentido, vale aclarar que ante cualquier señal de presentar un estado de ánimo bajo y una sensación de fatiga y cansancio constante, el ideal es acudir con una especialista de cabecera que le pueda brindar la asesoría adecuada respecto a su caso y su salud mental.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

