Descubren nueva versión del salmo 86 de la Biblia con más de 1.500 años de antigüedad

Un grupo de arqueólogos encontró en un monasterio de Cisjordania, una inscripción cristiana, de 1500 años de antigüedad del salmo 86.



Este salmo, que es conocido como la oración de David, tiene algunas diferencias con el que se conoce y que se encuentra en la Biblia.



Según el informe de estos arqueólogos, el texto que se encontró está escrito en griego bíblico y registra una parte del salmo 86, en el cual aparece el nombre de Jesucristo.

La inscripción fue encontrada en el lateral de una gran piedra en letras, color rojo y decorados con una cruz.



La 'Oración de David' es una de las más recitadas en la liturgia cristiana, por lo que causó impresión al conocerse esta nueva versión.



En el lugar también se encontró un pequeño anillo con una inscripción que significa 'Dios lo quiso'. Según los investigadores, este anillo correspondería a los siglos siete y ocho.



En el texto original de la oración de David se lee: "Escúchame, Señor y respóndeme, porque soy pobre y te necesito", mientras que la versión encontrada registra: "Jesucristo, protégeme porque soy pobre y necesitado".



De acuerdo con el profesor Avner Ecker, la inscripción correspondería a la primera mitad del siglo sexto d. C. y que este tiene algunos errores gramaticales, los cuales fueron posiblemente escritos por un monje nativo.



Según un comunicado de la universidad, este proyecto de excavación en la fortaleza de Hircania duró aproximadamente cuatro semanas y se descubrió que lo encontrado data de aproximadamente el siglo I o II a. C.



Así mismo, el profesor Ecker expresó a 'The Washington Times' que es la primera vez que se encuentra un salmo escrito en una piedra de gran tamaño y que sea de tal antigüedad.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

