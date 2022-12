Ir al cine es uno de los planes más utilizados por algunas personas como parte de su descanso y desconexión de sus labores rutinarias. En las últimas horas se ha conocido el video de una pareja que, al parecer, asistieron a un teatro de México a pasar más que un tiempo de relajación en compañía de una buena película.



Y es que según las personas que se encontraban en el establecimiento, los enamorados dieron riendas sueltas a sus bajas pasiones y supuestamente empezaron a realizar actos lascivos en una de las filas de la sala que, entre otras cosas, estaba presentando Avatar 2.

Imagen de referencia. Foto: iStock

El hecho causó tal nivel de conmoción, que los operarios del sitio tuvieron que parar la película y pedirle a la pareja que se retirara de las instalaciones. Algunos ciudadanos notablemente molestos les recriminaron que ese era un lugar familiar y que debían respetar la presencia de los demás espectadores.



El momento fue compartido en la plataforma de TikTok y ya cuenta con algo más de 13 millones de reproducciones, 1,1 millones de “Me gusta” y cerca de 4 mil comentarios de internautas que dejaron sus opiniones en la caja de comentario de la publicación.



“Jajaja trabajé en Cinepolis y los de proyección nos decían código 69 en la sala 12, teníamos que sacarlos”, “Es que si se escucha el chacualateo, el chanclazo pues”, “Cómo olvidar el día que saqué mis bolillos y me puse hacer mis tortas del chavo con sus chiles en vinagre y que me sacan”, “una vez igual me tocó oír esos ruidos extraños en el cine y con quién iba y yo estábamos muertos de la risa, cuando se dejaron de oír aplaudimos”, fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



