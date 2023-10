Descifraron qué decía un manuscrito de hace 2000 años gracias a la IA

Un grupo de científicos logró un avance sin precedentes en el mundo de la arqueología gracias a la inteligencia artificial. Han descubierto las primeras palabras de uno de los Manuscritos de Herculano, que forman parte de una serie de papiros que quedaron carbonizados y sepultados tras la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. Este emocionante hallazgo tiene el potencial de duplicar la biblioteca de textos de la antigüedad.



Durante dos milenios, el contenido de estos rollos había sido un enigma impenetrable debido a su fragilidad extrema. Sin embargo, el desarrollo de un programa de inteligencia artificial finalmente permitió descifrar los primeros renglones de este manuscrito único.



Los protagonistas de este logro son Luke Farritor de Nebraska y Youssef Nader de Berlín. Impulsados por la propuesta del profesor de la Universidad de Kentucky, Brent Seales, conocida como el 'Desafío Vesubio', estos estudiantes independientemente lograron identificar algunas de las letras del manuscrito.



El profesor Seales publicó miles de imágenes en 3D de dos pergaminos enrollados, junto con un programa que fue entrenado para reconocer las marcas de tinta impregnadas en el papiro. Luke Farritor se llevó el primer premio de aproximadamente 40.000 dólares (14.600.000 pesos argentinos al cambio oficial), mientras que Youssef Nader quedó en segundo lugar con un descifrado más pequeño y recibió 10.000 dólares (equivalentes a 3.650.000 pesos argentinos).



El manuscrito tenía más de 2000 años. Foto: Vesuvius Challenge

Aunque el profesor Seales utilizó un acelerador de partículas para escanear el interior del manuscrito y captar la mayor cantidad de símbolos posibles, el riesgo de una exposición constante al aire y al ambiente actual ponía en peligro estos fragmentos arqueológicos, que habían estado enterrados durante 1700 años.



¿Qué revela el interior del manuscrito de Herculano? Gracias a la tecnología implementada, se ha logrado comprender que en el corazón del rollo se encuentra la palabra "πορφύραc", que en español significa "tinte púrpura o ropa de color púrpura".



Estas reliquias pertenecen a un grupo de cientos de otros papiros similares que también quedaron carbonizados y que fueron desenterrados en 1750. Los arqueólogos creen que estos escritos pertenecieron a Lucio Calpurnio Pisón Caesonino, suegro de Julio César.



Luke Farritor, quien trabaja como pasante en la empresa SpaceX de Elon Musk, compartió su emoción al decir: "Estaba caminando por la noche y revisé aleatoriamente mis códigos más recientes en mi teléfono... No esperaba ningún resultado sustancial, así que cuando aparecieron media docena de letras en mi pantalla, me sentí completamente feliz". Por su parte, Youssef Nader, estudiante de robótica, añadió: "Fue emocionante leer un texto que no entendíamos, pero sabíamos que nos lo dejaron las personas hace miles de años. Fue como mirar al pasado a través de una máquina del tiempo".



Las letras impresas en el papiro fueron realizadas con tinta de molusco, lo que explica su color púrpura y posiblemente se relaciona con la frase descifrada por los jóvenes. Durante décadas, los monjes intentaron abrir cuidadosamente estos rollos, pero en su mayoría se deshacían.



En cuanto al Desafío Vesubio propuesto por el profesor de la Universidad de Kentucky, hasta el momento nadie ha reclamado el premio mayor de un millón de dólares (365.000.000 pesos argentinos) ni el segundo premio de 750.000 dólares (273.750.000 pesos argentinos). Ambos premios se otorgarán a quien logre comprender cuatro pasajes de texto antes de que termine el año 2023. Brent Seales comentó: "Lo que nos permitió el desafío fue reclutar más de mil equipos de investigación para trabajar en un problema en el que normalmente trabajarían unas cinco personas".

