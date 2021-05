Logró desbloquear su teléfono utilizando ¡su dedo amputado!

Kieran Higgins, un hombre, de 56 años, contó que su celular logró captar la huella de su dedo amputado. Él perdió la parte superior de su índice hace dos semanas por un accidente laboral.

Según el medio ‘The Register’, apenas Higgins perdió el extremo de su dedo, decidió guardarlo en una solución con alcohol para demostrar la lesión ante la compañía de seguros.



Quince días después del fatídico incidente ideó un “plan astuto para registrar la huella dactilar” en su Samsung Galaxy A20.



“Extraje (la yema del dedo) de su tumba de alcohol medicinal, la sequé y, ¡eureka!, logré registrar mi dedo muerto en mi teléfono", contó.



Los periodistas del medio mencionado aseguraron que, en un principio, no creían que la historia fuera verdad, por lo tanto, Higgins le propuso a un corresponsal que hiciera una videollamada con él para demostrar el insólito hecho.

Aún no hay una tecnología que detecte si los dedos están vivos o no. Foto: iStock

"No le creímos. Así que lo hizo de nuevo y desbloqueó el teléfono otra vez. Y otra vez. Entonces nos mostró un primer plano del dígito", afirmaron los periodistas.



Higgins relató que quiso guardar el extremo de su dedo porque vive en un área rural de España y "el centro médico más cercano era una farmacia". Tenía que esperar para acudir a un hospital.



“Mantener pruebas y esas cosas siempre es una buena idea. Nunca se sabe cuándo se pondrá desagradable. Así que lo guardé en caso de que alguien me preguntara primero, porque a las compañías de seguros nunca les gusta pagar", agregó.



‘The Register’ señaló que el Samsung Galaxy A20 utiliza un sensor que detecta una débil señal eléctrica emanada por el dedo. Esto hace que, por ejemplo, sea imposible desbloquear el teléfono con una réplica de goma.



Sin embargo, aún no hay una tecnología que detecte si los dedos están vivos o no.



Y por eso Kieran pudo utilizar su celular sin problema.

