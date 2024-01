Video: hombre se tatuó a Angelina Jolie en su brazo y resultado fue decepcionante

Los fanáticos de los artistas suelen tener afiches, páginas para compartir con otras personas su admiración a esa persona, compran los productos que los famosos promocionan o los buscan en sus hoteles para pedirles una foto, entre otras cosas.



Algunos, incluso, se tatúan el rostro de estas personas en algún lugar de sus cuerpos, pero el resultado no siempre sale como ellos esperan.

Este el caso de un fanático de Angelina Jolie, quien quiso plasmar el rostro de la actriz en uno de sus brazos. El tatuador grabó la impresión de su cliente ante su trabajo, pero el hombre no reaccionó como lo esperaba y la imagen del tatuaje se viralizó en todas las redes sociales.



Así fue la revelación del tatuaje de Angelina Jolie



En el video publicado por el tatuador, se observa a un hombre de tez trigueña, con barba y bigote, usando una camiseta blanca que deja al descubierto todo su brazo, mientras sostiene en una de sus manos la foto impresa del personaje de 'Lara Croft' en 'Tomb Raider', al que le da vida Angelina Jolie.



La imagen anterior era la que quería tatuarse en su brazo, pero aún no había visto el resultado final, puesto que quien le realizó la marcación le aplicó abundante espuma, la cual estaba siendo retirada poco a poco con la ayuda de un pañuelo blanco.



Reacción del hombre. Foto: YouTube: Captura de pantalla de josedison silva

Al dejarlo por completo al descubierto, el fanático de la actriz no pudo evitar hacer un gesto de molestia tras observar que no había quedado igual que la foto de referencia, ya que el rostro de Jolie se parecía más al de una caricatura, pues sus facciones eran muy diferentes.



Por tal motivo, los internautas no dudaron en realizar algunos comentarios sobre el tatuaje que el hombre de barba se había realizado: "Cuando te dicen que tienen un amigo que cobra más barato", "El tipo parece enojado", "Angelina versión Tepito" y "Mi hija dibuja mejor con 4 años".

