La navaja de Ockham dice que ante un enigma difícil de resolver la respuesta que tiende a ser la correcta o la más cercana a la realidad es la más sencilla. Ahora bien, muchos fenómenos son tan complejos que requieren de muchos matices para acercarse a poder explicarlos.



En el caso de la desaparición del científico e investigador mexicano Jacobo Grinberg, hay tantas historias diferentes y tantas complicaciones que es difícil siquiera trazar la línea de lo que realmente ocurrió.



Lo confirmado, sin embargo, es que el psicofisiólogo desapareció el 8 de diciembre de 1994 mientras realizaba pruebas sobre lo que él llamó la Teoría Sintérgica.

Un científico inspirado en el chamanismo

Egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en psicología. Posteriormente, llegó a Nueva York para realizar un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute.



A su retorno a México, fundó con un equipo de investigadores el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (INPEC -no confundir con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en Colombia-), para continuar sus estudios sobre la conciencia humana y la telepatía y telekinesis.



Jacobo Grinberg defendía que si se entrenaba la capacidad de sinergia en la mente humana se podría afectar el “holograma” de la realidad.

Desapareció unos días antes de cumplir 48 años. Foto: Cuenta de Twitter @danchavez07

Según s eha informado, el investigador buscaba comprobar que se podría entrar en trance y realizar cirugías en las que se podría retirar un órgano dañado, visualizarlo como sano y volver a ponerlo en el cuerpo con resultados positivos.



Esto lo había realizado antes Pachita, una curandera de zonas rurales de México, a quien Grinberg conoció, entrevistó y cuyo método estudió.

Teorías sobre su desaparición

Ida Cuéllar, cineasta catalán, estrenó en el 2020 un documental sobre la vida y desaparición de Grinberg.

Algunos señalan que fue víctima de un crimen pasional perpetrado por su tercera esposa. Foto: Cuenta de Twitter @maximiliano1_mx

En ‘El secreto del doctor Grinberg’ recoge algunos de los muchos misterios que rodearon al psicólogo, aunque no busca dar una respuesta a las preguntas que han quedado tras la pérdida de rastro del científico.



Una de las teorías conspirativas que más se comparte en las redes sociales es que fue llevado por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos), pues sin el conocimiento de ninguno de sus allegados, Grinberg también colaboraba con la Universidad de Colorado.



El último registro que existe de Grinberg vivo pone precisamente al investigador en Colorado entrando a un carro con lo que, según Cuéllar muestra en el documental, parecen ser dos agentes de la CIA.

Precisamente, en el año 1995, esta agencia dio por terminado el Proyecto Stargate, en el que buscaban estudiar la viabilidad del control mental. Esto debido a que las investigaciones no fueron concluyentes.



Los más extremos creyentes de las conspiraciones afirman que el científico fue abducido por alienígenas. Sin embargo, de acuerdo a una entrevista que dio Ida Cuéllar a ‘Forbes México’, también encontraron pruebas de que la relación con su tercera esposa, Teresa Mendoza, era complicada.



Cuando Grinberg desapareció, Mendoza dijo que lo más probable es que estuviese viajando, conducta que era usual en el psicólogo. No fue sino hasta enero que la Facultad de Psicología informó que el investigador no aparecía, dejando en vilo a su equipo en el INPEC.

Algunos siguen defendiendo las teorías de Grinberg, quien además fue un prolífico autor. Foto: Cuenta de Twitter @No_Soy_unNPC

En la misma entrevista con ‘Forbes México’, Cuéllar dijo: “Ella tenía algún tipo de conexión con su desaparición, de pronto ayudando a quienes lo desaparecieron”.



A pesar de esto, el cineasta también recalca que nunca habían existido pruebas de que la relación entre Mendoza y Grinberg hubiese sido violenta.



Alrededor del misterio de la vida y desaparición de Jacobo Grinberg hay tantas dudas como con los temas de investigación que decidió seguir el psicólogo.

