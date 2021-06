Desapareció hace 10 años y la hallaron viviendo encerrada con su novio

Hace más de 10 años, la familia de Sajitha, de 18 años en aquel entonces, denunció que la joven había desaparecido. La buscaron durante mucho tiempo por toda India hasta que, resignados ante los infructuosos resultados, decidieron ‘arrojar la toalla’.



La historia de su paradero, sin embargo, no tuvo matices del todo oscuros.



Rahmar, de 34 años, era vecino de la familia de Sajitha. Hace unos meses desapareció por completo, lo cual puso en alerta a uno de sus hermanos, quien lo encontró en una residencia ubicada en el estado de Kerala.



Rahmar, al parecer, ‘vivía’ en ese lugar con la desaparecida Sajitha.



Según ‘The Indian Express’, ambos han sido pareja durante los más de 10 años desde la desaparición de la joven.



De hecho, fue su ‘amor’ lo que la llevó a escaparse de su hogar y pulverizar su rastro.



El citado medio informó que la mujer se escapó de su hogar para vivir con Rahmar. Él tenía una habitación separada en la casa de sus padres. En este cuarto la joven pasaba sus días escondida.



Según la cadena de noticias ‘RT’, ambos fueron criados con creencias religiosas distintas, por ello un romance pudo significar una respuesta violenta por parte de las respectivas familias.



Decididos entonces a continuar con un amor más allá de la religión, fingieron la desaparición de Sajitha para que sus padres no pudieran intervenir. Rahmar vio, en esa habitación, el escondite perfecto.



Ella estuvo ahí por más de 3.650 días. .



"Sajitha y yo decidimos casarnos, pero las circunstancias y la falta de dinero nos habían obligado a continuar en la casa de mis padres durante tanto tiempo”, declaró a un medio local.



El hombre quitó unos barrotes de una de las ventanas para que la joven pudiera salir en las noches. Además, podía salir cuando la familia no estaba en la casa.



“Había creado una cerradura automática para mi habitación. Sajitha iba al baño, que estaba afuera, después de quitar las tablas de la ventana por la noche o cuando mis padres no estaban", detalló.



El plan había funcionado por estos años, sin embargo, la llegada de la pandemia afectó la situación económica de la familia de Rahmar. Para él ya no fue sencillo ‘sacar’ comida de la cocina para llevársela a Sajitha.



A raíz de ello decidieron irse, de nuevo a escondidas, para no acarrear más gastos a sus familias.



‘The Indian Express’ dijo que el hermano de Rahmar lo siguió hasta la aldea vecina cuando descubrió la verdad de las misteriosas desapariciones. Allá lo encontró en compañía de la joven.



La familia creía que Rahmar tenía algún problema mental, pues no permitía que nadie se acercara a la habitación en la que estaba escondida Sajitha.



Pese a los temores de la pareja por las reacciones de sus familias, un tribunal local dictaminó que ahora pueden vivir juntos de forma legal.

