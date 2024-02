Los desafíos de Melissa Cure como reina del Carnaval de Barranquilla: críticas y más

Desde el sábado 10 de febrero hasta el martes 13 se celebra una de las fiestas más representativas del país: el Carnaval de Barranquilla, que logra dar una experiencia única a quien asiste, puesto que se realizan diferentes bailes, desfiles, presentaciones culturales y musicales, mientras se utilizan los trajes típicos.



(Lea también: Silvestre Dangond en concierto en Barranquilla: 'Dua Lipa no sabe qué es un sancocho').



La reina del carnaval de este año es Melissa Cure, quien tuvo que enfrentar varias críticas desde su coronación, de las cuales quiso hablar en una entrevista para el director de 'Impacto News'. Allí explicó cómo tomó todos esos comentarios como una oportunidad para superarse a sí misma.

Con respecto a los comentarios negativos, la soberana dejó saber que: "Yo no considero que el bullying existe cuando no dejas que te afecten las cosas, hay bullying cuando hay críticas, entran en tu corazón y te cambian completamente".



(Siga leyendo: Filtran canción de Carlos Vives que prenderá el Carnaval de Barranquilla: ‘Es mondá’).



"En este caso, yo no lo consideré bullying sino una manera de autosuperarme, de seguir construyendo y saber de que a pesar de que hayan obstáculos en la vida uno tiene que seguir luchando por lo que desea, por sus sueños, por sus metas y por sus objetivos", dijo Melissa Cure.

¿Cuál era el objetivo de Melissa Cure al ser la reina del Carnaval de Barranquilla?



Tras hablar sobre su percepción sobre el bullying, la soberana de la festividad relató cuál fue el objetivo que se trazó al aceptar la corona de su tierra: "Mi objetivo número uno del carnaval no era ser la figura número uno, no era ser la persona que más aclaman en Barranquilla, sino ser esa figura que en cinco meses de su vida deja un legado grande tanto para el carnaval como para nuestra ciudad".



(De interés: 'Colombia, tierra querida': estas son las costumbres que solo se ven en nuestro país).

"Hay que trabajar, tanto por nuestro patrimonio como por nuestra ciudad. Y es aquí donde nace esta grandiosa idea, cogí todas estas críticas a lo positivo, para entenderme a mí misma, saber lo que quería y por dónde tenía que ir para construir este legado que yo quería dejar", explicó la reina del Carnaval de Barranquilla.



Y finalizó su reflexión: "Siento que para una reina de carnaval lo más lindo es entregarse a su gente, al pueblo, entregarse de corazón y, por más que uno esté cansado, cumplir al pie de la letra, del cañón, todos los proyectos, que en este caso ejecuté tres”.



Cabe destacar que Melissa Cure es una comunicadora con énfasis en Comunicación Organizacional de la Universidad Javeriana, estudió música en la Academia de Conchita Salcedo y danza en la escuela Julie de Donado.

Carnaval de Barranquilla 2024: eventos donde podrá disfrutar de la fiesta

Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO