'Desafío XX': fuerte rechazo a ‘Beba’ por criticar aspecto de atleta paralímpico

La versión del ‘Desafío’ que celebra los 20 años de emisión, está generando muchas reacciones en las redes sociales, en las que se aprecia que uno de los favoritos del público es ‘Campanita’, y al mismo tiempo, con quien menos están simpatizando los televidentes es con ‘Beba’.

Oriunda de Barranquilla, Valerie de la Cruz Millán, de 25 años, está siendo tendencia cada noche en plataformas como X por lo que sucede con ella en el programa de competición de ‘Caracol Televisión’.

Sin embargo, en la noche del 4 de abril, la cantante generó rechazo de quienes ven el ‘Desafío XX’ por su comentario sobre el atleta paralímpico que se unió a su equipo.

Como se recuerda, cuatro fanáticos denominados ‘Desafiólogos’, tuvieron la oportunidad de hacer parte del formato para competir en la prueba de sentencia, premio y castigo.

Óscar Campaz llegó a reforzar por 24 horas al equipo Alpha. El hombre es deportista de alto rendimiento paralímpico en la disciplina de impulsión de bala.

Al presentarse frente a sus compañeros aseguró que “el no puedo no existe, todo es mental”, generando empatía entre los Súper Humanos.

Cuando varios de sus compañeros le dieron un ‘tour’ por la casa, Karen hizo sonar la alarma de la despensa por acercarse mucho, algo que exaltó a ‘Beba’ y le reclamó.

‘Beba’ recibe críticas por comentario que hizo sobre Óscar

Poco después, Valerie se refirió al ingreso de Óscar: “No voy a subestimar a nadie, pero sí me imaginaba a otra persona. Me dio mucha ternura”, agregando que esperaba a “un macacán”.

‘Mapi’, por su parte, dijo: “No quiero hablar de eso porque no se puede juzgar a un libro por su portada, ni mucho menos”.

Ya en la prueba que debían enfrentar los ‘Desafiólogos’, Óscar logró ganar al poner los tres sacos de arena sobre la balanza, ‘Beba’ estaba muy atenta a sus movimientos y en medio de euforia le gritó que corriera para finalizar la competencia; luego de conseguirlo, la joven se acercó a él para felicitarlo.

En redes sociales, sin embargo, se vieron varias reacciones en contra de Valerie por su primera impresión del atleta paralímpico.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

