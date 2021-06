¿Volverá Madrid? Reacciones ante posible retorno en ‘Desafío the box’

El ‘Desafío The Box’ es uno de los programas de televisión más vistos por los colombianos. Esta competencia suele alcanzar altos índices de audiencia y esta edición no es la excepción.



El interés de los televidentes no solo se queda en sintonizar el programa, pues muchos se han volcado a las redes sociales para conversar sobre lo que ocurre: ‘debaten’ sobre las pruebas, sobre las polémicas, sobre los romances y otros detalles que los fascinan.



De hecho, la conversación se ‘encendió’ aún más por lo ocurrido en la emisión de este jueves 10 de junio.



Y es que se conoció que la participante Sofía Acosta Bernal, del equipo ‘Beta’, le dijo a sus compañeros que no va a seguir en la competencia debido a una lesión que afecta su desempeño.



De acuerdo con los fanáticos del programa, ese fue un momento bastante emotivo, ya que Acosta decidió dejar a un lado su afición por la competencia deportiva para priorizar su bienestar corporal.



“Estos días me fallaron las rodillas, pero corrí con el alma. Competí con la cabeza y con lo que soy”, dijo la exparticipante a sus compañeros. Mencionó, además, que como fisioterapeuta era conciente de la necesidad del reposo para una correcta recuperación.



En redes sociales los internautas han reaccionado de diferentes formas a la noticia. La mayoría no escatimó en el momento de evidenciar su ‘impacto’.



Algunos empezaron a especular sobre qué pasará con el cupo dejado por Acosta. Varios ‘apostaron’ a que Laura Jiménez Madrid, quien salió jornadas atrás, volverá a la competencia.



Estas son algunas de las reacciones al presunto regreso de Madrid:

Escuchando la historia de Sofía / Sabiendo que entra Madrid. #DesafioTheBox pic.twitter.com/agNVfum5RZ — Sebastian Manzano (@sebasm0416) June 11, 2021

Listo Sofia pa la casa Mor por la sombrita #DesafíoTheBox pic.twitter.com/ocRDstHLNL — iamsam (@SamG_24) June 11, 2021

Ahora yo quiero ver a Camila y a Madrid sacando los trapitos al aire #DesafioTheBox pic.twitter.com/Ve8RVspFto — Nati Perez (@NatPerezzz_) June 11, 2021

Sofía cogiando**

Madrid lista y calentando pa' su regreso triunfal #DesafioTheBox pic.twitter.com/lWEJNIz1sw — Rue (@rue_yu34) June 11, 2021

Madrid esperando que Beta le abra la puerta: #DesafioTheBox pic.twitter.com/oU2nEC3MCC — JASH VZLA (@joseangel_sh) June 11, 2021

