‘Ceta’, quien ganó la edición número 18 del Desafío The Box, invitó a sus excompañeros a una gira por varios lugares emblemáticos en Arauca y los seguidores del programa fueran testigos de este reencuentro.



Teniendo en cuenta que es la región de 'Ceta', él fue el guía que mostró las características de la región. Algunos de los asistentes a este recorrido fueron los exparticipantes: Valkyria, Alexa, Juan Pablo, Moisés, Grecia, Samir, Ossa, Karol, Karina, entre otros.



Tarzán, uno de los participantes más polémicos de la competencia, quien pertenecía al equipo Alpha no asistió a estos eventos y a pesar de que no publicó nada en sus redes sociales, los seguidores sí se percataron de su ausencia.



Sin embargo, Moisés sí se pronunció y habló sobre los motivos por los que su compañero no fue invitado. Según dijo, el público llanero no lo aprecia.



“La verdad, yo le comenté a ‘Tarzán’ por qué no lo podíamos invitar. Fue para que no se sintiera mal. Muchas personas dicen que ‘Tarzán’ no les cae bien. Entonces era para que no se sintiera mal”, dijo Moisés en su cuenta de Instagram.

