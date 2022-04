'El Desafío: The Box' sigue siendo el programa favorito de los colombianos, al menos eso demuestran las cifras del rating, que lo mantenen en las primeras posiciones con 10 y hasta 11 puntos.



La competencia, que cumple 18 años al aire, cada año se renueva e innova en pruebas y castigos, cada vez más difíciles, para encontrar al mejor 'superhumano' del país.

Recientemente, el último eliminado del reality contó a 'Día a Día' los duros momentos que vivió al interior de 'la ciudad de las cajas' y qué fue lo peor para él. Jorge Luis Castillo Carballo, de 'Gamma', explicó que hubo momentos en lo que no soportaba su propio olor.

De acuerdo con el huilense, uno de los mayores retos de la competencia son los 'castigos', principalmente aquellos en los que les cortan los servicios y, por ende, no pueden ni ducharse.



"Por ejemplo, cuando no había cepillo de dientes, tocaba morder canela", explicó en el programa matutino cuando le preguntaron cómo hizo para soportar estar sin agua.



Además, añadió que los chalecos de amenazado, por lo general, tienen mal olor porque "mantiene la esencia de quien lo porta". Situación que hacía que,muchas veces, no tolerara su propio olor.



"No me aguantaba el olor", aseguró, por lo cual le aplicaba café para disimular el mal olor.



Sin embargo, no todo es difícil, el marchista atlético también destacó los buenos momentos que vivió en 'El Desafío' y cómo su participación benefició su carrera deportiva, con la que espera ganar muchas más medallas para el país.



Cabe destacar que Carballo es medallísta de oro de los Juegos Panamericanos de 2019 y también fue bronce en los Juegos Suramericanos de 2020.

