El capítulo del ‘Desafío: The Box’ de este jueves casi termina en una tragedia luego de que una de sus participantes casi se ahoga en una prueba que determinaría quién ganaría los servicios de agua, luz y gas dentro de la competencia.

El angustiante momento en el que la participante Valeria Porto resultó afectada ocurrió en medio del desafío de Sentencia y Servicios. Alpha, Gamma, Omega y Beta, los cuatro equipos de la competencia, luchaban por quedarse con los servicios básicos para hacer más fácil su estancia en el reality.



Se trató de una prueba de relevos que incluía varios obstáculos y el paso por dos piscinas de gran tamaño, una de ellas de una profundidad de al menos 2 metros.



El accidente de Valeria Porto

La modelo de 19 años fue elegida para ir en representación de su equipo ‘Alpha’.



La prueba avanzaba con normalidad y Porto ya había completado el paso por la primera piscina del reto.



Sin embargo, cuando ingresó a la segunda piscina, las cámaras del programa captaron que Porto no lograba salir con rapidez del agua.



La participante comenzó a mover sus brazos desesperadamente y a pedir ayuda mientras se hundía en la piscina.



Valeria Porto en Desafío The Box. Foto: Captura de pantalla Desafío The Box

En ese momento, un salvavidas ingresó rápidamente y le extendió un apoyo a Porto para que pudiera salir de la piscina.



Aunque el incidente no pasó a mayores, sí le hizo perder a Porto segundos valiosos en la prueba, pues necesitó de varios minutos para recuperarse y retomar la energía necesaria para el reto en el ‘Desafío: The Box’.



Su equipo, finalmente, completó el reto en el último lugar por lo que no ganó ningún servicio: ni agua, ni luz, ni gas.



Tras el reto, la mujer afirmó que siente cierto temor hacia el agua y lamentó haber afectado a su equipo.



“Le tengo cierto respeto al agua fue un momento de angustia y me desesperé, atrasé a mi equipo por eso”, concluyó la participante tras el susto vivido.



Tendencias EL TIEMPO

