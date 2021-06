¿Nuevo amor a la vista en el ‘Desafío’? Esto pasó entre Paola y Pipe

El ‘Desafío The Box’ es uno de los programas de televisión más vistos por los colombianos. Esta competencia ha logrado alcanzar grandes índices de audiencia en esta edición gracias al esfuerzo de los participantes, quienes lo dejan todo en las pruebas físicas.



Muchos de los espectadores se han ‘dado a la tarea’ de seguir a los competidores en redes sociales.



Y es justamente en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram que se ha creado toda una especulación relacionada con un posible romance entre los participantes Paola y Pipe.



Durante el capítulo emitido el pasado lunes 21 de junio llamó la atención que, en los últimos minutos, se vio a Andrés Felipe Ojeda Villamizar, ‘Pipe’, y a Johanna Paola Solano Arbeláez muy cariñosos a la hora de dormir.



Los dos competidores, integrantes del equipo ‘Beta’, se dispusieron a descansar. Sin embargo, muchos internautas señalaron que, cuando las luces se apagaron, Pipe cambió de lugar con una de sus colegas para dormir en la cama doble en compañía de Paola.



“No sé bien qué pasa ahí entre Pipe y Paola, no sé. Yo vi que se cambiaron de cama y todo. Yo creo que Paola está soltera y Pipe también, entonces que pase lo que tenga que pasar acá adentro”, dijo David Perdomo, compañero de equipo.



Es importante resaltar que el asombro de algunos televidentes no se dio tanto por el hecho en sí mismo como por el ‘derrumbe’ de otra de sus teorías amorosas.



Muchos fanáticos señalaron que, semanas atrás, se creía que Paola estaba interesada en Jhon Mosquera, ‘Gago’, integrante del equipo ‘Alpha’. Ahora parece que no.



Así reaccionaron algunos internautas:

Pipe y Paola JAJAJAJ ellos no están en Desafío si no en Acapulco Shore #DesafioTheBox pic.twitter.com/fyeKWAkp5S — Zul (@sevenstayy) June 22, 2021

de todo pensé en el desafío pero jamás que Pipe y Paola iban a parcharse #DesafioTheBox — mariana 🇨🇴 | 🧣 (@alwallsbeenlou) June 22, 2021

Mrca lo de paola y pipe ya sabiamos que se venia. Osea, era obvio las ganas que se tenian en todo el desafio. Pero paola mami, como vas a preferir el gago en vez de pipe? Que le ven a gago? :( #DesafioTheBox — Lucy^LALISA (@WelcomenBP) June 22, 2021

Con lo que acabamos de ver entre Paola y Pipe eso ya no es desafío, eso es TobiaShore! #DesafioTheBox pic.twitter.com/3LIAz4DjAw — Hiuka Moun 🌌🇨🇴 (@Amarey0) June 22, 2021

