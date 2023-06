El Desafío The Box 2023 es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, producido por el Canal Caracol Tv y donde, noche tras noche, los participantes compiten para permanecer en el reality show, por lo que sus participantes han ganado una gran popularidad en redes sociales.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles de EL TIEMPO

Tras la eliminación de dos grandes competidores en el capítulo 63, Daniela del equipo Alpha e Iván del equipo Beta, le dijeron adiós a la ‘ciudad de las cajas’.

También puede leer: Desafío The Box: Sarita se quedó dormida en el baño y ‘soñó con Rapelo en calzoncillos’

Durante el capítulo 64, del Desafío The Box, ‘Guajira y Mai’ que antes integraban el equipo Gamma y tras la derrota de ‘Guajira’ capitana de ese equipo, se vio obligada a bajar la bandera, por lo cual ahora las deportistas hacen parte del equipo Beta.



Sin embargo, durante el reciente capítulo de El Desafío y el comportamiento de sus nuevos compañeros, las deportistas mostraron su inconformismo con su nuevo equipo.

En una conversación de ‘Guajira’ con su compañera ‘Mai’, con quien compartió equipo en Gamma, aseguró casi llorando que: “esta vaina me aburre, qué pereza estar así, yo me voy a enfocar en lo mío, y ya”.

Le puede interesar: Desafío The Box: July y Rapelo confesaron que se guardarán como ‘Juan mecánico’

De igual manera, mencionaron que ‘la gota que rebalsó la copa’ fue, el episodio que ocurrió la noche anterior en la cocina de la casa Beta. ‘Guajira’ mencionó que si ellas no organizan la cocina, amanece desordenada, asegurando que al equipo Beta les falta poner reglas de convivencia.



Por otro lado, ‘Mai’ aseguró que: “me siento super extraña, me he levantado y no es lo mismo, no se siente igual”.

Tras este episodio, las competidoras se prometieron no abandonar la competencia y hacerse compañía afirmando “hay siete mujeres que pueden salir, entre las que se encuentran Aleja, Sara, Juliana, la Flaca y Cifuentes”.

Lea también: Quiso conquistar el cielo con un globo hecho en casa, pero murió a 1.000 pies de altura

En una prueba en el ‘Box azul’ y donde la puntería fue la principal protagonista, el equipo Beta, ganó el derecho a la alimentación durante el ciclo y tuvo que sentenciar a un hombre del equipo Alpha.



Rapelo, exintegrante de Alpha, fue el encargado de entregarle el chaleco de sentencia a Ricky.

Así fue el presunto robo de unos hinchas de Millonarios a periodista de CityTv

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO