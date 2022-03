Ya inició 'El Desafío: The Box', la competencia que busca al mejor superhumano del país. 44 colombianos se unieron a la aventura en 'la ciudad de las cajas', pero solo un hombre y una mujer lograrán dejar en alto el nombre de su región y llevarse el millonario premio.

En el primer capítulo, emitido el pasado 8 de marzo, ocho competidores fueron eliminados antes de formar los cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega. Entre los que no pasaron la primera prueba estuvo 'Julki', Julian Bastidas, representante de los pastusos.

Tras su salida, el deportista agradeció su experiencia en el programa y aseguró que quedó con grandes amigos: "Una bonita experiencia donde conocí grandes personas, superhumanos en todo el sentido de la palabra, quedan grandes amigos y los mejores recuerdos de lo vivido", escribió en su Instagram.



'Julki' fue parte del equipo de 'Los Pastusos' en la primera parte de 'El Desafío'. Foto: Caracol Televisión

Julian es diseñador industrial y un apasionado por el deporte. Desde niño tuvo un especial interés por la actividad física y en su adolescencia practicaba baloncesto. Infortunadamente, cuando estudiaba en la universidad sufrió una fuerte caída que lo lesionó.



De acuerdo con 'Caracol', el pastuso estuvo "cuadripléjico por cuatro meses", pero en su proceso de recuperación conoció el fisicoculturismo, disciplina que practica hoy en día y que lo llevó hasta 'El Desafío'.



Aquella dificultad de salud hizo que Julian cambiara su estilo de vida y se apasionara aún más por el ejercicio.



Las horas en el gimnasio y el fuerte entrenamiento al que se somete ha hecho que sobresalga por su tamaño y peso (98 kilos), razón por la cual sus amigos lo apodaron 'Julki' una mezcla entre su nombre y 'Hulk', el superhéroe de Marvel.



En cuanto a su vida profesional, tiene una empresa de asesorías financieras, contables, jurídicas y de procesos de innovación, Servicios Integrales para la Sociedad, junto a su esposa Nathaly Lozano Revelo, con quien tiene una hija. Además, también tiene una plataforma de comercialización de productos, MarketYá.



'Julki', de 37 años, está felizmente casado hace tres años, tiene una pequeña de dos años y asegura que su prioridad es su familia. Así lo hace saber en sus redes sociales, en las que comparte fotos junto a sus "princesas".



"Este par de mujeres me roban el aliento día a día, llenan mi vida de emociones. Me desesperan, me alegran, me regañan, siguen mis locuras, me hacen feliz, en fin... Me aman y yo las amo con todo lo que tengo, siempre estaré para y por ustedes", se lee en una de sus publicaciones en Instagram.

