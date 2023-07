Para cada uno de los participantes que sigue en pie en la ciudad de las cajas es importante garantizar su estadía una semana más, sobre todo un puesto en la semifinal del ´Desafío The Box’.



En la actualidad, la casa ‘Alpha’ cuenta con tres hombres y una mujer y la casa Beta cuatro mujeres y dos hombres. Por ello, en caso que el equipo Beta pierda o gane la prueba de mujeres debe enviar a una de las suyas.

(Le puede servir: Google se viste de Barbie: vea lo que pasa si busca Margot Robbie o Ryan Gosling).

Lejos de los miedos a los chalecos que los sentencia a la prueba de eliminación, una de la razones más directas que los puede sacar de competencia son las lesiones que algunos participantes arrastran de pruebas anteriores.



Este es el caso de Juli, pues cabe recordar que semanas atrás en una prueba en el box ‘arco iris’ durante el capítulo 67, era la última en hacer relevo y minutos antes de llegar al punto de partida, no logró deslizarse bien por una soga y sus piernas chocaron fuertemente contra el suelo, lesionándose.



Pese a este contratiempo en la prueba, logró sobreponerse con gallardía dándole el triunfo a su equipo Beta, sin embargo, el golpe le dejó una herida que requirió de varios puntos y que se evidenció en el capítulo 62.

(Le puede ayudar: Hermano menor de Wilson, el perrito perdido en la selva del Guaviare, aparece en TV).

Días más tarde, Juli confesó que la herida la ha estado doliendo afirmando: “Estaba pensando en mi familia y leyendo las cartas donde me decían que tenía que ser fuerte.

Y pues ahorita sí me está doliendo la pierna ¿Por qué me pasó esto ahorita? Terminando el programa. Me da un poquito de miedo, o sea, yo sentía que ya se me estaba curando y luego veo que no, es frustrante”.



Juli, pese a sus dolencias al tener que salir al box ‘arco iris’, nuevamente para enfrentarse en una prueba que definirá el chaleco de sentencia de una mujer, un premio y el temido castigo, a la vez que los semifinalistas del ‘Desafío The Box’.



Algunos temen que la lesión la obligue a salir del programa, tal como sucedió con los participantes Kate, Bogdan, Mackarthur, Margoth y Felino.

(Le puede interesar: Este sería el mapa del mundo en 250 millones de años: Pangea próxima).

Viaje a la isla Gorgona, uno de los lugares más bellos de Colombia

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Ella es la hija mayor de Marc Anthony: ha estado bajo el anonimato durante muchos años

Irreconocible: la Power Ranger amarilla que se convirtió en modelo de OnlyFans

¿Quién creó Cuevana? Esta es la historia de Tomás Escobar