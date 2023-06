El Desafío The Box 2023 es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, producido por el Canal Caracol Tv y donde, noche tras noche, los participantes compiten para permanecer en el reality show, por lo que han ganado una gran popularidad en redes sociales.

En el capítulo 66, de la competencia, los equipos de Alpha y Beta cuentan con un integrante con chaleco de sentencia.



Tras una noche de ‘copas’ los integrantes del equipo azul, recordaron lo ocurrido y no desaprovecharon la oportunidad de mencionar lo ocurrido durante los retos del juego, pues pusieron a sus compañeras ‘Mai’ y ‘July’ a darse un beso.

Rapeló aseguró durante el desayuno que: “ese beso estuvo bueno, no se me olvida la imagen, tengo la imagen en la cabeza de ellas, dos dándose un beso, solo les faltó la lengua”.



De igual manera, las participantes mencionaron lo curiosa que les pareció la reacción de sus compañeros, en especial la de ‘Yan’, quien las felicitó por no dejarse intimidar de ‘Rapelo’ y ‘Escudero’.

“Ese beso no se había visto aquí en el desafío, dos mujeres dándose tremendo beso”, por lo que ellas aseguraron que eso fue solo “una medio chupadita de labios”.



Así mismo, en la prueba en el box de contacto los grandes protagonistas fueron ‘Sarita’ y ‘Escudero’ quienes hicieron la mayor parte de los puntos y sorprendieron al derrotar a los que son considerados por los seguidores de redes sociales como los “competidores más fuertes, Kaboom y Cifuentes”.



La victoria del equipo Beta, hizo que los dos chalecos de sentencias del ciclo para hombres, se quedaran en el equipo Alpha y los portadores son ‘Ricky y Sensei’.

