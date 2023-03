Desafío ‘The Box 2023’ es la decimonovena temporada de este reality show colombiano, producido y transmitido por Caracol Televisión, el cual se estrenó hace poco, cautivando una vez más a todos sus fans.



Con los equipos ya formados, después del primer capítulo, en el equipo Beta quedó un ambiente un poco hostil y no tan agradable para los participantes, pues Gema, una de las concursantes, se ha convertido en el punto de discordia, por sus actitudes con sus compañeros.

Facebook Twitter Linkedin

Reality colombiano. Foto: Caracol Televisión

(Siga leyendo: La exótica lista de las marcas de carros con conductores 'menos inteligentes').

Luego de su repentina y natural reacción de incorporarse al equipo azul, lo que para muchos televidentes fue exagerado, la colombiana sigue desatando un mar de críticas y comentarios en su contra, pues sus mismos compañeros expresan que es difícil saber cómo actuará frente a los problemas que les ocurra en este desafío.



En una conversación vivida dentro de la casa de este escuadrón, Gema, la mujer en cuestión, trato de hacer distancia con sus compañeros, pues expresa que lo que más le importa es dar lo mejor de ella en este reality tan famoso a nivel nacional y que las situaciones de convivencia con los demás la tienen sin cuidado.



“No me gusta la hipocresía y lo desleal. Yo no vine aquí a ponerle el pie a nadie; no me interesa. Yo vine a trabajar, porque he tenido que vivir días sin plata”, expresó la participante boyacense a sus dos compañeros.

¡Gema! @gema_1118 de 30 años, artesana. 🎨🏵



Llegará para mostrar esa desafiante que lleva dentro.#DesafíoTheBox muy pronto #Elrealitydeloscolombianos 📺🇨🇴 pic.twitter.com/heTxt6Nso1 — Desafío The Box (@DesafoBox) March 16, 2023

(Tenemos para usted: Georgina Rodríguez es criticada por método que usa para que sus hijos coman bien).

Ella asegura, con lágrimas en sus ojos, que lo único que quiere es poder llegar a donde su mamá con mucho dinero para premiarla por todo lo que ha tenido que pasar al momento de su crianza, algo que al parecer no fue fácil para ninguna de las dos.



“Yo no vine a hacer amigos, no puedo desviarme por los demás” dejó sentenciado la participante, pues no quiere perderse de su meta, que es poder recompensar a la mujer que le dio la vida, su madre.



Macarthur, otro integrante de ese grupo, la enfrentó y le dijo que él también ha tenido varios problemas con el dinero, pero no por eso tendrá una actitud hostil, pues para ganar tienen que ser como una familia dentro y fuera del juego.

(Le puede gustar: ¿Qué hizo Kitty O’Neil para ser protagonista del Doodle de Google?).

“La invitación es que hablemos de esas cosas, pero entendiendo que aquí estamos todos para apoyarnos” sentenció Macarthur con su discurso.



Frente a esto, Gema comentó que no le gusta crear mal ambiente en ningún lado, viéndose realmente afectada por el momento y tal vez por todo lo que ha tenido que pasar en su vida, sin embargo, sus compañeros no la dejaron sola, ya que le dieron ánimos para que ella se sintiera mucho mejor.

Más noticias en EL TIEMPO

Acuario: ¿cuáles son las características del signo?

Sagitario, un signo del Zodiaco con características muy especiales

Melissa Martínez rompió su silencio sobre la ruptura con Matías Mier

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO