Uno de los realities de la televisión colombiana que aún sigue cautivando por su programación es el ‘Desafío The Box’, pues sigue sorprendiendo por todos los hechos que ocurren, además de las fuertes pruebas físicas.

'Desafío The Box' expulsó a 'Black' por no cumplir el reglamento. Foto: Caracol Televisión

El público que observa este reality tiene presente que han ocurrido varios altercados y problemas entre los mismos participantes. Uno de los más llamativos ocurrió el pasado 26 de abril, cuando uno de los capitanes de los equipos, Franqui Reyes, conocido como ‘Black’, decidió quebrar una regla, ya que salió de la casa Gamma cuando se sabe que estos no tienen permitido hacerlo.



Se pensaba que, por las declaraciones de la presentadora Andrea Serna, el equipo y su capitán únicamente recibirían una fuerte sanción, la cual fue la movilización a la playa de menor categoría, playa Baja.



Nadie se esperaba la reacción de sus compañeros, puesto que al llegar a su nuevo hogar ‘Black’ el capitán del equipo fue fuertemente atacado y criticado por haber tomado esa decisión. Como consecuencia de eso, Franqui Reyes tomó la decisión de renunciar al programa.

Andrea Serna, presentadora del programa, se encargó de informar la sanción al equipo liderado por 'Black'. Foto: Cortesía Caracol Televisión

“Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más, me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso. Hace rato lo dije. Quiero renunciar y no quiero estar más acá “, indicó el fisicoculturista en el programa.



También manifestó que su intención no era ganar un castigo para todos, pues dice arrepentido que no le interesaba hacerlo. Minutos después, narró que él había comenzado muy contento y con todo el ánimo la competencia, pero a medida que fue pasando el tiempo se dio cuenta de que su tranquilidad valía mucho más que eso, estas serían las últimas palabras de Reyes en el ‘Desafío The Box’.



Como es costumbre, los participantes que son eliminados llegan al programa matutino ‘Día a Día para contar, comentar y exponer por qué fue eliminado, en este caso le preguntaron a Reyes si se arrepentía de haber actuado de la forma que lo hizo, este contesto: “La verdad sí, porque creo que tenía todas las condiciones físicas para llegar a las finales”, dijo arrepentido en su entrevista con Ivan Lalinde, el presentador de este programa mañanero.

Además, manifestó algo muy llamativo, pues dejó sentenciado que sus compañeros de equipo lo criticaban por su forma de ser y que esto directamente lo afectó en su rendimiento en la competencia.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

