En el más reciente capítulo de ‘El Desafío The Box 2023’, Black está cada vez más distante de sus compañeros. Luego de una nueva prueba, el jugador confesó que no lleva una buena relación con su equipo.

Franklin Erney Reyes Rodríguez, mejor conocido como 'Black', es uno de los participantes que más ha llamado la atención de los televidentes. El hombre, oriundo del departamento de Putumayo, es entrenador de gimnasio y creador de contenido para adultos.

Después de finalizar el reto de Sentencia y Bienestar, el equipo Gamma fue premiado con mascarillas. La presentadora Gabriela Tafur se dirigió a ‘Playa Baja’ para encontrarse con los participantes, pero, en ese momento, se sorprendió al verlo bastante alejado.

La conductora decidió acercarse al jugador y empezó a preguntarle el motivo de su ausencia. Fue en ese momento que confesó que no sentía una buena conexión con sus compañeros y preferiría estar en Beta.

Así las cosas, Tafur aconsejó a Black y le dijo que era un ejemplo para los habitantes de Putumayo y debía aprovechar su participación en ‘El Desafío' para aprender, ser feliz y representar a su departamento con orgullo.

¿Cuál es la causa del enojo de Black?



Los compañeros del equipo naranja contaron a la presentadora la molestia del participante. Todo comenzó cuando ellos opinaron que no debía ir a la prueba, sino que era mejor mandar a Iván, porque ya lo habían visto en pruebas anteriores de agua.

Sin embargo, Black se molestó y no estuvo de acuerdo, y manifestó que ellos no podían opinar de él si no lo había visto competir en pruebas de agua.

Al final, el participante de Putumayo sí compitió y demostró a sus compañeros su agilidad y destrezas físicas en la prueba.

Cabe recordar que, en capítulos pasados, Gamma fue sentenciado y puesto en 'Playa Baja' por culpa de Black, quien sin permiso tocó el agua de la piscina cuando ellos no tenían permitido hacerlo. Esta situación al final provocó que se cometiera una falta al reglamento y el equipo completo debió pagar las consecuencias.

CAMILA SANCHEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO