El ‘Desafío The Box’ volvió a las pantallas de los televidentes con nuevos participantes, novedosas reglas y un sinfín de retos por recorrer. A tan solo un día de estreno, el concurso ya acapara la atención del público y, además, es furor en redes sociales.



El primer capítulo de esta nueva edición del ‘Desafío’ no defraudó. La conformación de los equipos, las nuevas reglas y la aparición de caras renovadas fueron elementos que no pasaron desapercibidos entre los fanáticos.

Mientras que Andrea Serna seguirá fungiendo como la presentadora principal del concurso, Gabriela Tafur desempeñará un rol más “agridulce”.

“Este año, como hay platica de por medio, estaré a cargo de esa parte agria que es quitarles la plata, les cobro el arriendo, los desahucio en caso de que les toque 'Playa baja' (...) Este rol está bien interesante y dinámico”, señaló la modelo y reina de belleza colombiana para las redes sociales del concurso.

Conformación de equipos



Durante la primera emisión del programa, se llevó a cabo la organización de los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega. Para ello, los 32 concursantes tuvieron que medirse a una prueba física de velocidad que, de acuerdo con el orden de llegada, terminó por definir su lugar en la competencia. Cada equipo quedó conformado por cuatro hombres y cuatro mujeres.



El equipo Alpha quedó integrado por Sensei, Rapelo, Byron, Bogdan, Cifuentes, Juli, Daniela y Maryam.

El equipo Beta, por su parte, sumó participantes como Kaboom, Alfredo, Ricky, Mackarthur, Gema, Valeria, Guajira y Sara.

El equipo Gamma lo conformaron Mateus, Yan, Black, Iván, Mai, Margoth, Caro y Flaca.

Por último, el equipo Omega quedó integrado por Felino, JP, Primo, Escudero, Saskya, Kate, Aleja y Paz.

En esta prueba, la conformación de los equipos no era lo único que estaba en juego, también lo estaban unos cuantos millones de pesos. Alpha se llevó 20 millones de pesos, Beta obtuvo 10, Gamma se hizo con 5 y Omega finalizó con un millón.

Las pruebas

El primer desafío de ‘Sentencia y Hambre’ dejó como victorioso al equipo Alpha, que además de conservar la comida para el resto del ciclo, tuvo la oportunidad de sentenciar a dos miembros de los otros equipos: Iván, del equipo Gamma, y Paz, de Omega.



A la primera competencia sobrevino un desafío de ‘Sentencia y Servicios’ en la que, como su nombre lo indica, los participantes tuvieron que enfrentarse por los servicios de agua, luz, gas y el pago del arriendo. Al igual que en el reto anterior, el ganador fue el equipo Alpha.

Mientras que Beta decidió pagar el arriendo, a Omega se le hizo imposible, por lo que serán el primer equipo en estrenar la polémica ‘Playa baja’, que llegó para quedarse esta temporada.



Uno de los momentos más memorables que dejó el primer capítulo del ‘Desafío The Box’ llegó de la mano de Gema, una integrante del equipo Beta. La competidora, quien es artesana, elevó una serie de peticiones y agradecimientos en compañía de los otros concursantes. Después, la escena se volvió a repetir, pero cuando estaba sola.

Black, del equipo Gamma, fue criticado porque, según sus compañeros, no mostró confianza en las mujeres y tampoco buen manejo del trabajo en equipo. Las redes tampoco pasaron desapercibida la participación de Daniela, la primera concursante transgénero del reality.

