En redes sociales, los internautas no perdonan nada, más cuando se trata del ‘Desafío The Box 2023’. Desde el desafío de capitanías, que cambió un poco las reglas en el juego, Ricky reconoce que es uno de los líderes más destacados de la competencia y hará todo para que Beta salga victorioso.

Sin embargo, muchos no creen eso, pues el participante es tildado de ‘salado’, porque durante su capitanía el equipo pasó varios ciclos sin comer nada.

Antes de la prueba de capitanías, Ricky se acercó a su compañera July y le expresó: "Tienes que defender la casa Beta, yo no sé a quién quisieras elegir, pero me gustaría que me tuvieras en cuenta porque Beta me importa, he estado en esta casa desde siempre y la defendí una vez, me gustaría que todo mi desafío fuese aquí".

En ese momento, Ricky creyó tener un cupo asegurado dentro del equipo Beta; No obstante, July eligió a Iván sobre Ricky y dejó sorprendido a todos los del equipo azul, incluso muchos no estaban de acuerdo con su decisión.

El excapitán, con lágrimas, se despidió de la escudería que lo acogió desde el primer día: “Yo no sé por qué July no me escogió, me mandó para arriba. Lo que más me duele de esta vuelta es dejarlos a ustedes, pero más a Escudero, porque nos hicimos llaves".

Pese a la sorpresiva decisión, los participantes tuvieron que despedirse de su capitán. Entre risas, calurosos abrazos y emotivas palabras, Ricky confesó que los extrañaría a todos, incluso a Sara, con quien solía molestar mucho.

Los mejores memes de Ricky y su mala suerte



La salida de Ricky de la escudería del equipo Beta sorprendió a todos, pues durante la temporada había sido el capitán del equipo azul. Ahora debe ver ponerse el traje morado y ser parte de Alpha.

En redes sociales, los internautas no olvidan los momentos en los que el participante no logró conseguir el triunfo para su equipo, especialmente recuerdan los largos ciclos en los que Beta estuvo sentenciado a no comer nada.

Desde ese momento, pese a ser un buen competidor, los fanáticos del programa dijeron que se trataba de algo "divino", porque era extraño que un equipo perdiera tanto. Por eso, Ricky fue tildado de "salado" y de "tener mala suerte".

A continuación, le mostramos los mejores memes de Ricky y su mala suerte.

Ricky viendo que en alpha también va a aguantar hambre #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/Elm8DTjB6n — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

La gastritis apareciendo en el estomago de ricky #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/t0zCPX8PwY — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

Bueeeno y ricky no fue el que dijo que iba para arriba #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/lqPr9bvM5i — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

Alpha con un ciclo comiendo mierda /////// Ricky que no ha probado bocado ni ha dormido en cama durante todo el desafío #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/vGCFDwRpe1 — Jhonathan Ramirez (@jhonathan_stark) June 15, 2023

Ricky viendo que tiene que. Coger el palo sin tocar el piso #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/H0esT2wQhY — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) June 21, 2023

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO