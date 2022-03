Este martes fue el estreno de El Desafío The Box, el reality del 'Canal Caracol' que pone a prueba las habilidades y destrezas de los colombianos.

El programa, que cumple 18 años al aire, contará con la conducción de Andrea Serna y Gabriela Tafur, la ex señorita Colombia 2018, quien reemplazará a Daniella Álvarez.



Daniella Álvarez destacó por su alegría en El Desafío. Foto: Instagram: @danielaalvareztv

De hecho, Daniella apareció en el primer capítulo de la competencia para contar su experiencia en 'El Desafío' y apoyar a los participantes.



"Hace un año llegué al Desafío después de ocho meses de haber sido amputada... Qué mejor lugar que éste para exigirme ser cada vez más fuerte y poder demostrarle a todos ustedes y al público de Colombia que a veces no importa cuán difícil sea una circunstancia, lo importante es que con ganas y con determinación todo es posible", aseguró entre lágrimas.



Además, explicó que su salida del programa se debe a que quiere enfocarse en su recuperación y priorizar su salud, razón por la cuál 'entregó las banderas del programa' a Gabriela Tafur, quien de ahora en adelante estará acompañando a los participantes fuera de las pruebas.



"Su nueva anfitriona, una mujer hermosa que sé que con su alegría y con todo su amor va a hacer el mejor trabajo del mundo... Espero que lo disfrutes", fueron las palabras de bienvenida de Daniella Álvarez para Gabriela Tafur.



¿Por qué no está Daniella Álvarez en El Desafío The Box?

La presentadora reiteró en sus redes sociales que desea enfocarse en su recuperación, pues su pie derecho, que había sufrido una lesión que le impedía movilizarse, empezó a despertar.

Para Daniella Álvarez los terrenos del ‘Desafío’ fueron su mejor terapia. Foto: Mauro González. Caracol

"Hoy me visto una vez más de coraje para darle prioridad a mi salud y a la total recuperación de mi pie, que no da espera", escribió en su cuenta de Instagram.



Y añadió que su salida de 'El Desafío The Box' es un acto de amor propio: "Tomar esta decisión es un acto de amor, estar hablando de esto delante de ustedes es un acto de amor y esto es lo que a veces nos hace falta en la vida realizar más actos de amor y reconocer con el corazón lo que realmente es prioridad", concluyó su mensaje.



Además, agradeció a 'Caracol' por confiar en ella, a Andrea Serna por acogerla y ser una gran compañera y a todos los seguidores del programa por acompañarla en el difícil reto que significó para ella hacer parte de 'El Desafío'.

