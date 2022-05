En la mañana de este miércoles, en la emisión del programa 'Día a Día' de Caracol TV los televidentes fueron testigos de una conmovedora escena de amor.



Humberto Plazas, conocido como Beto, deportista y quien fue eliminado del Desafío 'The Box' - este fin de semana- estaba en medio de una entrevista con la presentadora del programa Carolina Cruz, y en medio de la misma, a través de una videollamada lo comunicaron con su novia, a quién le hizo una trascendental pregunta.



Bajo la mirada sorprendida de los asistentes al set, Beto dijo: "Ay, no, tengo muchos nervios”, mirando la pantalla donde se encontraba enlazada la llamada con su novia, Gabriela Rodríguez.



En ese momento Beto se arrodillo, sacó de su bolsillo un anillo y le pidió matrimonio a su novia, en medio de la sorpresa y gritos de emoción de Carolina.



“Amor, lo esperado, lo anhelado, lo que todo el mundo quiere escuchar y ver. Amor, llevamos casi cinco años de relación y no tengo palabras para expresar todo este amor que siento por ti. Quiero decirte que si te quieres casar conmigo”, dijo en su propuesta de matrimonio Beto.

Pasaron cinco segundos - todo fue silencio - y la novia conmovida le respondió a Beto: "sí", aceptó casarse con él.



De inmediato se escucharon los aplausos y la alegría en el set fue evidente, de hecho, Carolina Cruz alcanzó a demostrar su emoción secándose las lagrimas.



La pareja se reencontrará en el trascurso de la semana y de seguro le pondrán fecha a su unión.

