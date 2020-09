Desadaptado pintó a perro callejero para que se pareciera a un tigre

El grupo de animalistas Persatuan Haiwan Malaysia, de Malasia, hizo una publicación en Facebook pidiendo información sobre el responsable del maltrato animal contra un perro callejero, el cual fue pintado de color naranja y rayas negras, lo que hizo que quedara como un tigre.



"Ayúdanos a averiguar dónde se encuentra y a quién pertenece este perro", dice la publicación, que tiene más de 6.000 reacciones.



De igual manera, en el grupo se asegura que entregarán un "regalo misterioso" a la persona que entregue la información o se comunica con los números de teléfono que se encuentran en la página.



No es la primera vez que un caso parecido se registra en Asia. En el 2019, en Karnataka, India, se reportaron varios perros que fueron pintados con apariencia de tigre por los campesinos de la zona.



Según 'New Delhi TV', esto se hacía con el propósito de espantar a los monos que acechaban las cosechas.



Uno de los habitantes de la zona le explicó al medio que antes se utilizaban juguetes con forma de tigre para proteger los cultivos, pero con el tiempo los monos siempre volvían.



"Luego pinté a mi perro con tinte para el cabello para que pareciera un tigre. He visto a los monos correr cuando lo ven".



De acuerdo con la empresa estadounidense especializada en servicios y productos para mascotas Rover, la mayoría de los tintes contienen químicos que pueden maltratar el pelaje de las mascotas.



Además, se recomienda contratar a un profesional incluso si el tinte es orgánico y especial para animales.



Sin embargo, la organización Peta (personas por el trato ético de los animales) afirma que "ningún animal tiene el deseo natural de ser teñido, perforado, tatuado, mutilado o modificado para satisfacer la caprichosa estética del humano".

Asimismo, agrega que, aunque los hábitos de limpieza e higiene son fundamentales en el cuidado de las mascotas, los procedimientos antinaturales de belleza no benefician a ninguna especie.



