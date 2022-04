Es común escuchar comentarios de personas que se sienten inconformes con su trabajo, pero que el pago es muy bueno. Por el contrario, de seguro también ha hablado con alguien que se siente contenta con su profesión, solo que su remuneración no es suficiente.

La afirmación anterior se basa en un estudio realizado por la Universidad de Essex en Colchester , Inglaterra, el cual determinó cuáles son los trabajos que las personas consideran como los más aburridos y los más creen que son entretenidos.



Los investigadores de este proyecto encuestaron a más de 500 personas, en cinco diferentes experimentos, para saber qué carreras, profesiones y oficios consideraban más tediosos.



También se les preguntó qué características veían en común de las personas que tenían un trabajo ‘aburrido’, lo cual fue un criterio esencial para concluir la investigación.



Los resultados arrojaron que, de los cinco trabajos más aburridos, cuatro de ellos están dentro del gremio financiero. Además, la mayoría de encuestados consideraban ‘poco competentes’ a las personas que laboraban en estos oficios tediosos.



Los investigadores de este proyecto encuestaron a más de 500 personas. Foto: iStock

En una de las declaraciones, consignada en la página oficial de la Universidad de Essex,Wijnand Van Tilburg, coautor del estudio y profesor principal en el departamento de psicología de la universidad, afirmó que existe un estereotipo frente a los individuos que tienen un trabajo ‘aburrido’.



Según lo demostró el estudio, muchas personas evitan relacionarse socialmente con quienes tienen una profesión tediosa, pues son considerados poco interesantes.



“El mismo hecho de que las personas elijan evitarlos puede conducir al rechazo social y aumentar la soledad, lo que tiene un impacto realmente negativo en sus vidas”, afirmó Tiburg.



Según lo indicó el investigador, el estudio fue realizado para averiguar qué estigmas existen en torno a las personas con un trabajo ‘aburrido’ y cómo pueden afectar estos estereotipos en la salud mental de los individuos.



Muchas personas evitan relacionarse socialmente con quienes tienen una profesión tediosa. Foto: iStock

“La ironía es que estudiar el aburrimiento es realmente muy interesante y tiene muchos impactos en la vida real”, declaró Tiburg.



En el informe se demostró cuáles son los trabajos más aburridos, los más entretenidos y los pasatiempos más tediosos, según las encuestas.

Los cinco trabajos más aburridos

1. Análisis de los datos.

2. Contabilidad.

3. Trabajo de impuestos y/o seguros.

4. Limpieza.

5. Servicio bancario.

Los cinco trabajos más entretenidos

1. Artes escénicas.

2. Ciencia.

3. Periodismo.

4. Profesional de la salud.

5. Pedagogía.

Los cinco pasatiempos más tediosos

1. Dormir.

2. Actividades relacionadas con cultos religiosos.

3. Ver televisión.

4. Observar animales.

5. Realizar ejercicios matemáticos.

Las personas del área de la contabilidad, según el estudio, tienen un trabajo aburrido. Foto: iStock

No obstante, el estudio también demostró que las profesiones más tediosas son las mejores pagas, mientras que las más entretenidas tienen remuneraciones más bajas.



De acuerdo con un sondeo internacional de la empresa de datos y software de compensación Payscale, un analista de datos puede ganar, en promedio, 62.789 dólares al año (más de 234 millones de pesos), es decir, más de 19 millones de pesos colombianos al mes.



Por otro lado, un artista gana en promedio 49,126 dólares anualmente (183 millones de pesos), lo que equivale a 15 millones de pesos mensuales.



No obstante, los salarios que aparecen en Payscale son un balance internacional en dólares. En Colombia, los sueldos de estas profesiones son diferentes.



Las personas que laboraran con análisis de los datos tendrían un trabajo aburrido, de acuerdo con el estudio. Foto: iStock

Según la página de análisis de datos ‘Co.Talent’, el salario promedio de un analista de datos en Colombia es de 2 millones de pesos mensuales, aunque un profesional con experiencia laboral y posgrados puede aspirar a un sueldo de 42 millones de pesos al mes.



Mientras tanto, el promedio de lo que recibe un artista mensualmente en Colombia es de 828 mil pesos al mes, menos de un salario mínimo. La aspiración salarial más alta para esta profesión es de 1.180.000 pesos al mes, según lo indicado en ‘Co.Talent’.



Tanto en Colombia como a nivel internacional, los resultados arrojados por el estudio parecen concordar con la realidad.



