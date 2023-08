Este martes 29 de agosto, el cantante Juanes sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión sobre su salud mental. En su cuenta de Instagram afirmó que desde hace años sufre de depresión.



"Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano", inicia el texto.

Luego de confesar que ha sufrido de depresión durante años, comentó que nunca es tarde para tratar esta enfermedad y hablar de ello es una buena forma de combatirla.



"Todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas", aseguró.



Además, agregó: "Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante. Me repuse internamente, no he vencido aún la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida. Tú también puedes.

Como Juanes, el cantante urbano J Balvin en el 2020 se sinceró con sus seguidores y reveló que estaba pasando por un duro momento emocional y mental. Él también habló de su depresión en su documental y en su canción 'Niño Soñador'.



Asimismo, el artista Andy Rivera ha hablado en redes sociales que padece de ansiedad y depresión. Incluso, en el 2021, cuando iba a estrenar su sencillo en 'Busca de ella', comentó:



"Siempre había sido una persona alegre toda la vida, que no permitía la entrada a los sentimientos negativos a mi entorno. O al menos me hacía el loco, no existían, no quería aceptar esa realidad. Por eso, ha sido un shock conectar con el dolor, con la tristeza. Pero en medio de todo ha sido muy positivo. La gente no sabe lo que he aprendido todo este tiempo", comentó en ese entonces.

Por otro lado, a principios de este años, Alejandro Sanz afirmó que no se encontraba bien y que estaba cansado y triste.



“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase”, fue parte del mensaje que escribió el intérprete de Corazón partido y Amiga mía en su cuenta de Twitter.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Otros famosos internacionales como Cara Delevingne, Ariana Grande, Lady Gaga, Adele, Katy Perry y Justin Bieber, han comentado que han sufrido de depresión y esto los ha llevado a vivir etapas muy oscuras en su vida.



Esta enfermedad silenciosa también se ha llevado a grandes artistas como el cantante de Nirvana, Kurt Cobain, quien se quitó la vida en 1994; el Dj Avicci, quien hizo lo mismo 2018, o el actor Robin William, quien falleció en 2014.

