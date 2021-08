Los emprendimientos de James, Rigoberto, Cuadrado y más deportistas

Además de ser unos 'cracks' en sus respectivos deportes, los atletas colombianos tienen emprendimientos propios con los que sacan el mayor provecho de su marca personal.



Con la ayuda de sus fanáticos y el amor de los colombianos, James Rodríguez, Mariana Pajón, Juan Guillermo Cuadrado, Rigoberto Urán y Nairo Quintana han logrado impulsar sus negocios. Aquí se los presentamos:

Powerclub, de Mariana Pajón

En 2011 Mariana Pajón, quien recientemente se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, abrió una cadena de gimnasios llamada Powerclub.



En asociación con Agustín Castro y el cocinero Mateo Sierra, la paisa ha logrado abrir seis sedes ubicadas entre Medellín, Envigado y Bogotá.



Mariana, quien estuvo alejada de las competencias durante 9 meses tras una grave lesión que sufrió, tenía como sueño enseñarle a las personas cómo es el entrenamiento de una triple campeona olímpica.



Por eso, la ganadora de oro en Londres 2012 y Río 2016, ofrece unas ‘charlas mentales’ para conversar con sus afiliados.



10 Gold, de James Rodríguez

El futbolista colombiano James Rodríguez, quien admitió que lo que pase con su futuro es una incógnita hasta el momento, tiene una marca propia de agua mineral llamada 10 Gold.



El deportista, de 30 años, ya vende su producto en algunas tiendas seleccionadas. Según la descripción de sus aguas, son 100% provenientes de manantial y no contienen químicos.



Por un tiempo, el goleador de Brasil 2014 también ofreció ‘10 Gold Energy’, una bebida energizante con taurina, cafeína y extracto de guaraní.



Go Rigo Go!, de Rigoberto Urán

El ciclista colombiano Rigoberto Urán, que recientemente ganó un diploma olímpico en los Juegos Olímpicos, es uno de los más exitosos con su negocio Go Rigo Go!, el cual ofrece productos para los aficionados del ciclismo y las bicicletas.



En 2014, el ciclista inició su negocio de producción de artículos deportivos y actualmente cuenta con tiendas en Colombia, México, Costa Rica y Estados Unidos.



Además de estas tiendas, que en el país se encuentran ubicadas en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Tunja y Barranquilla, el ciclista también ha abierto otras marcas. Entre estas se encuentran ‘Café de Rigo’, ‘Support Rigo’, ‘Cyroterapia Go Rigo Go!’ y ‘El Giro de Rigo’.



Juan Cuadrado Store, de Juan Guillermo Cuadrado

El jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien actualmente juega en el equipo italiano Juventus, tiene una marca de ropa 100% de origen y manufactura colombiana, llamada Juan Cuadrado Store.



La tienda oficial queda ubicada Medellín, sin embargo, el futbolista distribuye faldas, jeans, gorras, camisas, camisetas, polos y demás artículos a diferentes comercios en todo el país.



Tienda Nairo, de Nairo Quintana

Al igual que Cuadrado, el ciclista del equipo francés Arkéa Samsic, Nairo Quintana, también tiene una tienda de ropa llamada Tienda Nairo.



Es el deportista quien más recientemente abrió su negocio, cuya primera tienda se encuentra ubicada el centro comercial Paseo Villa del Río, en Bogotá. Allí se puede encontrar la colección de ropa que ya ha comenzado a lucir el deportista, de 31 años.



La tienda, que surgió a raíz de un sueño de Luis Quintana - su papá- tiene también un museo sobre la trayectoria del ciclista ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España.



Según anunció, parte de las ganancias serán destinadas a la isla de Providencia, que se vio gravemente afectada tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.

Tendencias EL TIEMPO