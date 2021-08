'Dijeron que no tenía calidad': atleta le dedicó medalla a Adidas y Puma

El judoca Jorge Fonseca hizo saltar a todo Portugal al conseguir su primera medalla en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El atleta logró vencer al canadiense Shady El Nahas y, con ello, consiguió el tercer puesto en la categoría de 100 kilos.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las lágrimas que derramó en plena celebración de su presea de bronce, que luego explicó a los medios de comunicación.



(Lea también: Ibargüen, su exitosa historia en los Juegos Olímpicos).

De acuerdo a lo que dijo en una conferencia de prensa, las dos famosas marcas deportivas Adidas y Puma lo rechazaron por considerar que no tenía “la calidad” necesaria.



"No soy el más popular, pero conseguí el objetivo. No me quiero olvidar, le voy a dedicar esta medalla a Adidas y Puma y a sus directivos. Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlos y aquí estoy, en mis terceros Juegos Olímpicos y con una medalla en el cuello”, dijo al borde del llanto.



(Le puede interesar: Emocionante: empatan y deciden compartir el oro olímpico).

Jorge Fonseca e a forma como o desporto, que não o futebol, é muito maltratado em Portugal. Estes atletas para chegarem ali passam pelo cabo das tormentas. São todos, medalhados ou não, verdadeiros heróis. pic.twitter.com/lFq5AsdpWg — Blessing Lumueno (@BlessingMSL) July 29, 2021

Esta ha sido la única presea que ha ganado la delegación de Portugal, que hasta el domingo ocupaba la posición número 70 en el ranking de la competencia. Por eso, el atleta se mostró muy agradecido con sus compatriotas, por el apoyo que recibió de su parte a lo largo de las justas.



“Estoy muy agradecido a todos los portugueses que me apoyaron y que me enviaron mensajes por Instagram, me siento muy feliz de haberlos representado. Sentí su cariño y no tengo más que agradecerles. No soy el más popular, pero conseguí el objetivo”, aseguró.



(Le recomendamos leer: Biles se pierde nueva final y solo le resta una para competir en Tokio).

Rumbo al sueño olímpico

Los Juegos Olímpicos siempre nos traen más de una historia curiosa o conmovedora que se quedan guardadas en la memoria de todos. Y es que muchos solo vemos la competencia, pero pocos saben qué pasa detrás de cada deportista para llegar a clasificar a este mega evento deportivo.



(Además: ¿Quién es la deportista de los Olímpicos que se parece a Lady Gaga?).

Así festejó José Mourinho junto a su cuerpo técnico la medalla de bronce de Jorge Fonseca, que significó la primera conquista para Portugal en #Tokyo2020



Y este hombre tiene haters. Orgullo portugués y orgulloso por los suyos. 🇵🇹 pic.twitter.com/NJBsn157g8 — Luis De Freitas (@tavodefreitas_) July 29, 2021

Por su parte, el judoca portugués nunca la tuvo fácil para lograr sus sueños.



En el 2015 tuvo la lucha más importante en su vida contra el cáncer. Felizmente Jorge Fonseca pudo superar ese terrible mal y seguir con su sueño olímpico. No recibió el apoyo de dos de las marcas más grandes en el mundo, pero eso no fue impedimento para seguir mejorando.



En el 2019, antes de la llegada de la pandemia del covid-19, Fonseca hizo historia al convertirse en el primer portugués en ganar una medalla de oro en el mundial de judo. Desde entonces, su meta siempre fue colgarse alguna medalla en Tokio 2020.



(Siga leyendo: Boxeadoras: de los guetos de Nairobi a los Juegos Olímpicos).



Tendencias EL TIEMPO

Con información de El Comercio (Perú) - GDA*