Joven pidió mercado para rappitendero y él quiso comprar de más

El 30 de marzo, María Camilo Cristo solicitó un pedido a través de la plataforma Rappi para entregárselo al domiciliario que recibió el encargo. Su intención era ayudar a la persona en medio de la cuarentena que vive el país para evitar la propagación del nuevo coronavirus.



Tiempo después, la usuaria empezó a recibir notificaciones en el chat de la aplicación en las que se le informaba de algunos cambios que presentaba su orden y que ella no había autorizado.



“De un momento a otro se empezaron a sustituir productos como el atún y el aceite por dos botellas de whisky y otras cosas, alterando el precio que yo había autorizado”, le dijo la joven a EL TIEMPO.

Según Cristo, la plataforma estaba presentando problemas internos, por lo que el rappitendero se habría aprovechado de la situación para modificar el pedido.



En vista de la circunstancias, la cliente trató de comunicarse con el domiciliario para cancelar los cambios, al mismo tiempo que contactaba con soporte técnico para denunciar lo sucedido. Así mimo, a través de su cuenta de Twitter, realizó una publicación en la que dio a conocer su caso.

Solicité un pedido a @RappiColombia quise tener un buen acto de buena para ayudar y el señor que tomo el pedido se aprovechó de esto para realizar más compras que yo en ningún momento autorice y me estafo. @RappiColombia no me ha solucionado. @sicsuper pic.twitter.com/2mtsE6OELs — Maria Camila Cristo (@MariaCamilaCri2) March 31, 2020

@RappiColombia atendió a mi solicitud y me informaron que darán solución a mi caso. Soy partidaria de plataformas como Rappi, pero se necesita mayor control sobre este tipo de situaciones para no crear desconfianza ante sus consumidores! — Maria Camila Cristo (@MariaCamilaCri2) March 31, 2020

Eso sí, reconoció que apoya a plataformas como Rappi y resaltó la importancia de no generalizar cuando se presenta una situación como la acontecida.



“Por una persona así, no significa que los otros rappitenderos tengan mal corazón, simplemente la buena intención cayó en manos de una persona que no la valoró” afirmó Cristo.

Ante la situación, Rappi se comunicó para realizar un seguimiento de esta caso y explicó que "inmediatamente supimos de este lamentable hecho, nos contactamos con la usuaria para atender lo sucedido y tomar las acciones correspondientes, incluido el reintegro de su dinero y el bloqueo a esta persona que no representa a más de 20 mil ‘rappitenderos’”.

En medio de la cuarentena, los domiciliarios continúan prestando su servicios, acatando las medidas de prevención necesarias para salir a las calles.



Para apoyar su labor, varios usuarios de la plataforma impulsaron una campaña a través de las redes sociales para ayudar a los rappitenderos que realizan su trabajo durante el aislamiento obligatorio.

yo también me contagie y quise alegrarle la noche a un rappitendero, espero que muchos al ver esto también se animen a hacerlo pic.twitter.com/c6c777UZTz — Daya Medina (@dayameedina) March 31, 2020

Esto le pasó a un amigo. A mucho honor soy un RAPPITENDERO más, gracias a Rappi he podido continuar mis estudios. Excelente iniciativa de la gente, quizás muchos no saben pero detrás de cada persona hay una historia de vida increíble. No saben lo agradable que es escucharlos. pic.twitter.com/HlZTI3mxdA — Huber Padilla (@Huberpadilla3) March 30, 2020

La empresa hizo énfasis en que esta se trata de una situación particular que no debe opacar el trabajo y la entrega generalizada del gremio.



"No queremos que un caso aislado nuble el compromiso y esfuerzo de miles, y agradecemos la gran iniciativa que nuestros usuarios han tenido como gesto de agradecimiento a los repartidores, que han hecho lo mejor de sí en estos días para llegar a la casa de las personas y ayudar a proveerlos de alimentos y medicamentos ” afirmó Rappi.



