Denuncian cobro de $2.000 por encender el aire acondicionado en plataforma

Las plataformas de transporte como Uber o Didi son bastante populares en varias ciudades de Colombia, pues se presentan como buenas alternativas cuando no se quiere usar transporte público o taxi.

No obstante, estas también han sido blanco de críticas, como lo sucedido recientemente en X (antes Twitter), luego de que una usuaria publicara que le estaban cobrando un extra por encender el aire acondicionado en Medellín.



Exponen cobro de aire acondicionado en ‘Didi’

Según lo expuesto por ‘Itssa’, tras subirse al vehículo que solicitó por Didi, el 18 de febrero, se percató que en la parte delantera había un mensaje: “Aire acondicionado 2.000 pesos”.



La mujer le tomó foto al anuncio y lo compartió en la red social X para decir: “Nea cómo así que aire acondicionado a dos mil pesos mk, ya estoy pagando un servicio, qué put... descaro”.

Nea como así que aire acondicionado a DOS MIL PESOS MK, ya estoy pagando un servicio que puto descaro pic.twitter.com/7n9FgkrkQO — Itssa (@chupelohpta) February 18, 2024

En las siguientes horas, la publicación llegó a los 10 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en los que los internautas se enfrentaban sobre si esto estaba bien o mal por parte del conductor.



“¿Con la gasolina a 15 Lucas, que esperas mor?”, “Servicio individual a precio de transporte público y quieren aire acondicionado, agua embotellada, y hasta música clásica. No mami”, “Lo que paga DiDi al conductor no es tan bueno como para andar exigiendo aire acondicionado”, “no sé pa’ que se ponen a hacer carreras (sea cual sea la vía del servicio) si no ofrecen el servicio como es” y “Sí, la gasolina está cara, pero es pura tacañería”, fueron algunas reacciones.

Cómo así que nos montamos en el mismo didi?! pic.twitter.com/m2RaWIAzhJ — Paulina (@chocopaisa) February 18, 2024

Cabe destacar que, el aire acondicionado en un carro sí gasta gasolina, según la página web 'Mobil'.



Dicho gasto dependerá "de diferentes factores, como la temperatura del exterior, el modelo del auto, la capacidad del motor y la intensidad a la que traigas el aire, pero se estima que, en algunos autos, puede consumir alrededor de 1 litro de combustible extra por cada 100 km", aseguran.



Al momento de publicarse esta nota, Didi Colombia no se ha pronunciado sobre la polémica que se desató en X.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

